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Частен самолет за $80 млн.

Частен самолет за $80 млн.

Частният самолет Airbus ACJ319 може да побере до осем души. Кабината е дълга 24 метра. В предната й част, както обикновено, са тоалетните, а в задната...

28 януари | 22:50
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