Извънредно! Инцидент с частен самолет в наше село
Предстои да бъде извършена специализирана техническа експертиза
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Предстои да бъде извършена специализирана техническа експертиза
Срещу няколко десетки хиляди долара може да си осигурите незабравимо преживяване в лукс и разточителство в най-скъпите хотелски апартаменти или вили в...
Частният самолет Airbus ACJ319 може да побере до осем души. Кабината е дълга 24 метра. В предната й част, както обикновено, са тоалетните, а в задната...
Димитър Бербатов явно ще изневери тази година на Слънчев бряг. Той хукна за почива с частен самолет, което означава, че ще кара ваканцията далеч от Бъ...
Частен самолет "Чесна" 414 се разби в щата Илинойс, по време на заход за кацане. Седем души са загинали. Помощник-треньорът на мъжкия баскетболен отб...