Тревога във Варна! Евакуираха семейства

Тревожна остава ситуацията във варненския квартал „Аспарухово“, където активното свлачище продължава да движи земни маси в непосредствена близост до жилищни сгради. Отклонението на подпорната стена на изкопа при новостроящите се сгради вече надхвърля 4 метра, а две семейства - общо осем души - са евакуирани от най-близките къщи. Засега няма необходимост от извеждане на други хора, но районът остава под постоянно наблюдение.

Земните маси продължават да се движат

Частичното бедствено положение е обявено за района на местност „Вилите“ заради продължаващото свличане, сериозното водонасищане на терена и риска за хората и имотите. По данни на Община Варна режимът е въведен за най-малко седем дни.

„Причината беше, че земните маси продължават да работят и свличането може да продължи. Затова, за да обезопасим хората и да сме сигурни за тяхното здраве, решихме да обявим това частично бедствено положение“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Евакуираните са настанени в друг имот извън непосредствено застрашената зона. Водоснабдяването около свлачището е спряно, а електричеството е изключено частично. Захранване е оставено единствено за помпите, които отвеждат подпочвените води, и за уличното осветление, необходимо за наблюдение на терена през нощта.

100 кубика бетон срещу свлачището

На мястото вече се предприемат спешни укрепителни действия. Инвеститорът е излял около 100 куб. м бетон в основата на шпунтовата стена. Получава се подпора с височина около 4 метра, а предстои да бъде излят още един етап.

Надеждата е тежката бетонна основа да стабилизира стената и да ограничи движението й. Паралелно се работи по отвеждането на подпочвените води, тъй като експертите допускат, че те може да имат важна роля за активизирането на свлачищния процес.

„Надяваме се тези 250 тона достатъчно да натежат в основата на шпунтовата стена и да спрат движението“, обясни заместник-кметът на Варна.

Сондаж трябва да покаже какво се е случило

Кризисният щаб на общината вече събра представители на институциите, геолози и специалисти, които трябва да определят както причината за аварията, така и следващите стъпки за обезопасяване.

Рано сутринта е направен сондаж и са взети почвени проби. Анализът им трябва да покаже какво е довело до свличането на изкопа и пропадането на пътя. Засега няма окончателен отговор дали първоначалният проблем е бил във водопроводната инфраструктура или обратното - движението на земните маси е причинило повреда по нея.

„Оттук нататък следват анализи на почвените слоеве, за да се види какъв е бил процесът и причината най-вече за това свличане“, обясни Коцев. След експертното становище трябва да бъде изготвен окончателният план за укрепване както на самия изкоп, така и на пропадналия път.

Кой ще плати възстановяването

Едва след установяването на причината ще може да се каже и кой носи отговорност за случилото се. От това ще зависи дали укрепването и възстановяването на пътя ще бъдат финансирани от общината, държавата или инвеститора.

Засега приоритетът е друг - движението на земните маси да бъде спряно и да няма риск за близките къщи. „Всичко, което трябва да бъде направено към този етап, е направено“, увери Благомир Коцев.

Опасността обаче не е преминала. Свлачището остава активно, районът е под наблюдение, а следващите решения ще зависят от данните от сондажа и от това дали предприетото укрепване ще успее да спре движението на терена.