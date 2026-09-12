Трагедия в дом за стари хора! Жена загина, има ранени полицаи
В дома пребивавали 45 души, повечето от които трудно подвижни
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В дома пребивавали 45 души, повечето от които трудно подвижни
Властите призовават хората да избягват района,
Огнеборци гасят голям пожар в разположения на 18 км от Пловдив Еко хотел "Здравец"
Изсипалият се пороен дъжд тази нощ превърна и турския ГКПП Капъкуле в езеро
Теч на цистерна с пропан-бутан евакуира гара Разпределителна в Карнобат
Хотел „Казанлък" и няколко заведения към него бяха евакуирани тази нощ след фалшив сигнал за бомба, предаде БГНЕС. Пет патрулни автомобила и полиция...
Магистрати, съдебни служители и граждани бяха евакуирани от сградата на Съдебната палата в София, след като анонимен глас съобщи, че там е заложено вз...