Подпочвени води наводниха къщи в Нивянин
Високи подпочвени води наводниха десетки къщи, дворове и стопански постройки в борованското село Нивянин. От вчера нивото на река Скът, която минава п...
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Високи подпочвени води наводниха десетки къщи, дворове и стопански постройки в борованското село Нивянин. От вчера нивото на река Скът, която минава п...
До края на този месец пътят за Роженския манастир най-сетне ще бъде отворен за автомобили и автобуси. Ремонтът на шосето върви с пълна сила, половинат...
Високи подпочвени води тормозят десетки жители на село Каменица. Проблемът е от над две десетилетия, но засега не е решен. Живителната течност блика н...
20 къщи са наводнени от подпочвени води в село Цар Симеоново, община Видин, съобщи кметският наместник Емил Димитров. Той посочи, че домовете на хорат...
Пътят от Петрич за хижа „Беласица" се разцепи заради подпочвени води и падналите дъждове. Шосето е компрометирано в продължение на 30 метра. Проблемни...
Подпочвени води наводниха къщи в Пловдивско. Дворове, приземни етажи и мазета са под вода. Само вчера са подадени 17 сигнала в Съединение и 2 в село Ц...
Мизия. Високият стоеж на подпочвените води забавя и възпрепятства отводняването на имотите в Мизия, съобщи кметът на града Виолин Крушовенски, цитиран...