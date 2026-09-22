Топ синоптик предупреди: Идват студ, слани и почти никакъв дъжд

От истинско лято България преминава почти директно в истинска есен. Температурите ще се понижат чувствително през следващите дни, а в четвъртък сутринта на места ще се доближат до нулата. Климатологът Симеон Матев предупреди и за условия за първи слани, но голямата липса ще бъде друга - дъждът. „Ние сме една безвалежна дупка“, описа той ситуацията над страната.

Есента идва точно със студа

Захлаждането съвпада почти по часовник с настъпването на астрономическата есен, която тази година започва в 3:05 часа в нощта срещу 23 септември.

„Изпращаме светлата част на годината, посрещаме вече тъмната, а заедно с това и застудяването. Тази година - точно на този ден имаме застудяване, и то доста отчетливо“, коментира Матев пред бТВ.

Причината е добре изразен студен атмосферен фронт, който преминава през Балканите и Източна Европа. Той няма да донесе сериозни количества дъжд, но нахлуващият от север студен въздух ще се усети осезаемо. По думите на климатолога през следващите два-три дни температурите в Югоизточна Европа ще бъдат с около 5-6 градуса под обичайните за края на септември.

Във вторник и сряда усещането за студ ще бъде подсилвано и от вятъра. Най-сериозно внимание обаче заслужава четвъртък сутринта, когато облаците ще намалеят, а на много места и вятърът ще стихне.

Термометрите слизат почти до нулата

Тогава в котловините и районите около планините температурите могат да паднат опасно ниско за сезона.

„Близки до нулата ще имаме в четвъртък - сутрешни температури от 0 до 3-4 градуса в споменатите места, а това е предпоставка за образуване на слани“, предупреди Матев.

По-голям риск има в районите на около 200-400 метра надморска височина. Ранните слани могат да се окажат проблем за чувствителни земеделски култури и градини, особено в по-защитените от вятъра места.

„Безвалежна дупка“ над България

Студът обаче няма да реши другия сериозен проблем - сушата. Около 80% от метеорологичните модели не показват съществени валежи над България през следващите дни.

„Ние сме една безвалежна дупка“, каза Матев, докато коментира прогнозните карти за Европа.

Дъжд е възможен на отделни места в Югоизточна България и в централните части на Дунавската равнина, но валежите ще бъдат слаби и изолирани. Това не е добра новина за земеделците, които чакат влага преди подготовката на площите за есенната сеитба.

За Велико Търново вероятността от дъжд по време на честванията за Деня на Независимостта е минимална. Вятърът обаче ще направи времето осезаемо по-хладно.

След студа пак идва затопляне

Добрата новина е, че рязкото застудяване няма да продължи дълго. Към края на седмицата температурите отново ще започнат да се повишават и постепенно ще се върнат около нормалните стойности за периода.

Но есента вече няма намерение да отстъпва напълно. В началото на следващата седмица се очертава ново нахлуване на студен въздух, този път от североизток.

„Ако днешното застудяване е от северозапад, то в началото на следващата седмица ще бъде от североизток. Също ще бъде доста отчетливо“, прогнозира Матев.

Въпреки студения финал септември вероятно ще приключи с температури над климатичната норма заради необичайно топлото начало на месеца.

София преживя почти рекорден август

Изминалото лято в България като цяло не е било сред най-горещите в историята, въпреки силните жеги през август. По думите на Матев юни и юли са задържали средните стойности по-близо до нормалните.

Август обаче е бил съвсем различен. В София това е вторият най-горещ август за последните 140 години. По Черноморието картината е била по-умерена - във Варна и Бургас средните температури за целия летен сезон са останали само с няколко десети над нормата.

Сега обаче лятото вече категорично отстъпва. Следващите дни ще донесат истински есенни сутрини, температури почти до нулата и първи риск от слани - но без така необходимия сериозен дъжд.