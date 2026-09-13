Всичко за Настъпване

Следете всички новини, анализи и коментари за Настъпване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Политика
Пролетта дойде!

Пролетта дойде!

Пролетта дойде съвсем официално – астрономически тя настъпи 6:30 ч. днес. Идването ѝ обаче не си прилича навсякъде – в София температурата сутринта б...

20 март | 8:20
0 коментара
23617