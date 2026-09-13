Синоптици огласиха кога идва тежката зима
Очакваните минимални температури ще бъдат между минус 5°С и минус 7°С
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Очакваните минимални температури ще бъдат между минус 5°С и минус 7°С
У нас астрономическата зима ще започне на 22 декември в 05:27 ч.
Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология
Адвокатът показа раздразнението си, че групата му няма да реди кабинет
Астрономическата пролет настъпва и за цялото Северно полукълбо
Пролетта дойде съвсем официално – астрономически тя настъпи 6:30 ч. днес. Идването ѝ обаче не си прилича навсякъде – в София температурата сутринта б...