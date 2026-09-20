Лятото се връща за ден, после идва рязък обрат с дъжд и студ

Днес времето ще напомни повече за лято, отколкото за края на септември. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, а максималните температури ще достигнат между 27 и 32 градуса. Спокойното време обаче няма да се задържи дълго - още в началото на новата седмица от северозапад ще нахлуе чувствително по-хладен въздух, който ще свали температурите с повече от 10 градуса на места.

През деня ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен-североизточен вятър, а в София максималната температура ще бъде около 29 градуса.

Следобедни бури в планините

Над планините ще преобладава слънчево време, но следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно в масивите на Югозападна България, се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а по най-високите била и върхове - от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра - около 15 градуса.

Морето остава спокойно и топло

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса, а морската вода остава приятна - 23-24 градуса.

Ще духа слаб до умерен източен-североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

От понеделник времето обръща посоката

Промяната ще започне още в понеделник. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а с него ще нахлува по-хладен въздух. Облачността ще се увеличава от запад на изток и на места ще превали дъжд.

Във вторник и сряда ще бъде хладно и ветровито. Във вторник облачността по-често ще е значителна и валежите ще обхванат повече райони, докато в сряда те постепенно ще намаляват и ще има повече разкъсвания на облаците.

Именно в сряда застудяването ще се усеща най-силно. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 15 и 20 градуса, а минималните - между 7 и 12 градуса.

На места сутрин само 3-5 градуса

В четвъртък времето ще се успокои и ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще остане студена. В отделни котловини, защитени от вятъра, минималните температури могат да паднат до 3-5 градуса.

През деня вятърът ще отслабне, ще се ориентира от юг-югозапад и ще започне постепенно затопляне. В петък облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи ще остане малка, а температурите ще се повишат с още градус-два.

В събота източният вятър ще се усили, облачността отново ще бъде предимно значителна и на места ще превали. Така след почти летния днешен ден страната навлиза в много по-типичен есенен режим - с прохладни сутрини, повече облаци и периодични валежи.