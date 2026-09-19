Манолова вдигна мерника на веригите. Прави им табло на позора

Час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност". Това заяви новият председател на КЗП Мая Манолова.

В предаването "Говори сега" по БНТ Манолова каза още, че по "бързата писта" ще бъдат направени промени в законодателството, така че да се развържат ръцете на Комисията за защита на потребителите при значителни отклонения от "справедливата цена".

"Когато вериги продължават да продават значително над справедливата цена, това освен до проверки, както в момента е записано в закона, да води и до санкции. Това, което смятам, е - още в първия момент, в който станат ясни справедливите цени за ключови и важни за домакинствата въпроси, да направим едно табло на истината, една табло на срама, в което - по магазини, по продукти, по търговски вериги да е ясно къде се продава много над справедливата цена. И ако тази мярка, този репутационен натиск не сработи, тогава ще трябва да се въвеждат и прилагат санкции. Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели", коментира тя.

На въпрос какви са били първите ѝ емоции след избирането на поста, Манолова отговори: "Ако трябва да съм съвсем честна, след първия половин час в Комисията, като че ли ми се искаше да направя кръгом, да тичам и да не се обърна назад, защото колегите там са страхотни, страхотни експерти, но ръцете им се оказват вързани и поради липса на ресурси, и поради липса на достатъчно правомощия. Но пък заедно решихме, че каузата е изключително важна, че очакванията на хората са огромни и че ние сме длъжни да го направим. Когато един екип има цел, която тази цел е важна за обществото и за хората, то на първо време идва ентусиазмът, а след това съм сигурна, че ще дойдат и резултатите."

Относно поставянето на конкретни задачи от премиера Радев, Мая Манолова коментира: "Беше много ясен премиерът. Каза, че очаква действия и очаква резултати. Очаква законите да бъдат приведени в действие, а не на хартия. И че много скоро целта да се справим с необоснованото повишаване на цените ще стане реалност. Всеки български гражданин влиза в магазин и вижда какво се случва с цените.

По признание на водещи финансисти, икономисти приемането на еврото в България беше направено по начин, който изстреля нагоре цените и напрактика смачка потребителите. Мисля, че това е въпрос, по който няма съмнение, че има консенсус, че има разбиране. Просто е брутално високо. Единственото, което се превалутира според официално обявения курс, това са заплатите. Това са доходите. Само те се обърнаха две към едно. Два лева за едно евро. Всичко друго, в най-добрия случай, е едно към едно. И наистина, това парламентарно мнозинство напрактика е първото, което прие законодателство без благословията на търговските вериги.

Дотук аз съм свидетел, тъй като темата с цените на храните и не само правата на българските граждани е моя тема и като омбудсман, и след това като граждански защитник следя изкъсо законодателният процес. И съвсем отговорно казвам, че в парламентите досега не е приет и един законов текст без благословията на търговските вериги, на банките, на мобилните оператори. За първи път имаше текстове, които даже бяха приети срещу тяхната яростна съпротива. Това е както изписването подробно на нелоялните търговски практики в Закона за защита на конкуренцията, така и справедливата стойност в Закона за защита на потребителите и продължаващото действие на санкциите срещу необосновано повишаване на цените."

По думите на новия председател на КЗП предишните правителства "буквално са изпуснали цените".

"Цени, които се вдигнаха много преди влизането в еврото и даже преди решението за влизане в еврото, надценки, които според КЗК в търговските вериги стигат до 80–90%, над 100% ... В момента правомощията на органите, включително и на КЗП доскоро, беше да провери дали последното увеличение е икономически обосновано. Това, че веригите продават с 93% надценка млечни продукти и го правят отдавна, още преди влизане в еврозоната, не подлежи на контрол. Законодателството не го санкционира. От друга страна, няма как да не се съобразя, разбира се, като Комисия към изпълнителната власт с намерението на правителството да не налага пределни надценки, да не налага тавани. В много европейски държави има прието такова законодателство. Има произнасяне на Съда на Европейския съюз, което казва, че подобни мерки са допустими, стига да са пропорционални. Но предполагам, че този разговор предстои. Засега няма как да не оценя положително усилието и прекия ангажимент и на премиера, и на правителството за овладяване на цените", каза Манолова.

Манолова разкри как веригите се подиграват с инициативата "Кошница с грижа".

"В първия работен ден се хванахме за ръце с предишния председател на КЗП и отидохме в няколко супермаркета, за да видим кошницата с грижа и видяхме, че на повечето места няма грижа, а на някои места даже няма и кошница. Да, това се оказа подигравка от страна на веригите с българските граждани и това показа много ясно, че на тяхната добронамереност, на тяхната добра воля да бъдат лоялни със своите клиенти, с българските потребители не може да се разчита. Много е наивно да смятаме, че веригите ще се откажат дори от един евроцент от свръхпечалбите, които прибират. След първия ден, след като стана ясно какви са правомощията, какво правят колегите, проверихме моя план, който изначално съм подготвила по темата цени и в крайна сметка стигнахме до конкретика в него. Ние вече знаем какво ще направим, какви са нашите стъпки", каза тя.