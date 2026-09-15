Проф. Рачев за края на лятото: „Върхът на сладоледа“ още предстои

Типичното лято вече си отива, но явно няма намерение да затвори вратата тихо. Сутрините ще стават по-хладни, слънцето е по-ниско, а денят се скъсява все по-осезаемо, но до края на седмицата температурите отново ще тръгнат нагоре. „Не е типичното лято вече. Сутрешните температури и ниското слънце ще подсещат, че сме в есента“, обясни пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев. И веднага добави добрата новина - най-топлото тепърва предстои.

„Върхът на сладоледа“ идва в петък

Проф. Рачев определи петък като „върха на сладоледа“ на топлото време през седмицата. Очакванията са температурите да достигнат 27-29 градуса, а на отделни места дори около 30 градуса.

„Сухо, валежи няма да има. До неделя много хубаво и топло време. От утре ще стане все по-топло и по-топло в цяла България“, прогнозира климатологът.

Тоест есента вече се усеща по часовника и по утринния хлад, но не и по следобедните температури. Проф. Рачев обърна внимание, че денят се скъсява с приблизително три минути всеки ден - малък, но сигурен знак, че сезонът се сменя.

А ако септември продължи да бъде толкова топъл, климатологът се пошегува, че месецът спокойно може да се „окичи със златния медал“.

Първият учебен ден минава почти без дъжд

За самия първи учебен ден прогнозата е спокойна. Слънцето няма да бъде особено щедро, но сериозни валежи не се очакват.

„Слънцето няма да се показва много-много днес, но ще бъде разкъсана облачността. Дъждът ще бъде манна небесна. Ако случайно някъде ръсне - ще е в Западна България“, каза проф. Рачев.

По думите му времето ще бъде „равно и хубаво“, с температура около 16 градуса сутринта и малко над 20 градуса по обяд.

Климатологът поздрави и учителите за първия учебен ден, като не пропусна характерния си закачлив тон.

„Това са хората, които учат нашите деца, и се надявам да ги научат най-накрая да мислят самостоятелно, а не да възприемат от изкуствен интелект всичко наготово. Напред и нагоре, знанието е слънце“, заяви той.

До неделя - сухо, топло и приятно

Съществена промяна във времето през следващите дни не се очаква. Валежите ще бъдат малко, а температурите постепенно ще се покачват.

Така след сравнително по-облачния старт на седмицата предстоят няколко много приятни дни, които ще носят повече лятно, отколкото есенно усещане през следобедните часове.

Сутрините обаче ще напомнят, че сезонът вече се обръща. Именно комбинацията между прохладно начало на деня и доста топъл следобед ще бъде характерна за времето до края на седмицата.

Дунав остава тревожно нисък

Зад добрата прогноза за топло и сухо време обаче има и сериозен проблем. Проф. Рачев обърна внимание на изключително ниското ниво на река Дунав след повече от два месеца суша.

„Ние непрекъснато се намираме на ръба на едно от най-ниските водни количества, измерени в Дунава“, предупреди климатологът.

По думите му край Видин почти няма промяна във водните количества и ситуацията остава тревожна.

Надеждата е свързана с процес около 21 и 22 септември, когато се очакват валежи не само в България, но и в Румъния. Те могат поне частично да подобрят положението по Дунав.

Рачев свърза въпроса и с работата на АЕЦ „Козлодуй“, тъй като продължително прекалено ниско ниво на реката би създало допълнителни притеснения.