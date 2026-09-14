Истината излиза! Калушев изнасилил дете още в гимназията

Кутията на Пандора се отвори и истината за петроханския гуру Ивайло Калушев започна да излиза днес - от грозна по-грозна. Криминалният психолог Росен Йорданов обяви на брифинга на прокуратурата днес, че Калушев е 100-процентов патологичен сексуален насилник и това се доказва от всички експертизи. Данните на прокурорите и следователите сочат, че именно лама Калушев стои зад бруталните разстрели в кемпера на Околчица.

Извратената сексуалност на Ивайло Калушев е още от гимназията. Той напуска Френската, след като е хванат да изнасилва 10-годишно дете, сочат показанията на един от свидетелите по делото. Влечението на самообявилия се за лама към малки момчета е било известно на баща му - покойния преподавател Георги Калушев.

След развода на родителите си Калушев остава да живее при майка си, но остава много по-близък с баща си. Всички свидетели казали, че Калушев не бил особено близък с майка си - пианистката Стилияна Димитрова - Майсторова. Тя и вторият ѝ съпруг художникът Николай Майсторов също бяха на брифинга на прокуратурата днес.

Сред големия архив от снимки на Калушев няма почти никакви с майка му. Но пък имало много с баща му. Именно към него се обръщал синът в трудни моменти.

Свидетел, който познавал семейството отблизо, твърди, че Калушев-старши бил далеч по-запознат с интимния свят на сина си, и смята, че е знаел, че е хомосексуалист и че имал педофилски наклонности. Имало и много снимки, на които Калушев-старши бил заснет със сина си в компанията на голи момчета.

Свидетелят, който дава показания за изнасиленото дете, разговарял през 2023 г. с вече порасналата жертва. От него узнал, че бащата на момчето ги бил заварил по време на сексуалния акт. Станал голям скандал, а насиленото момче избягало от дома си. Калушев-баща, който е бил сътрудник на Държавна сигурност с псевдонима Живко, опитал да избегне скандала. Той се договорил с родителя на насиленото дете да “вземе мерки и да изолира Ивайло”.

Калушев изчезнал за три седмици и като се върнал, твърдял, че бил в пещерата Духлата.

Той напуснал Френската гимназия и завършил средното си образование във 2-ро СОУ “Академик Емилиян Станев” в т.нар. вечерна гимназия едва през 1994 г., по това време вече бил почти 20-годишен, като средният му успех бил 4,61. По български език имал четворка, по математика - тройка, и по физика - четворка.