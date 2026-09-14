Скандал! Директорът с камерите се уреди. Нова блага работа

Помните ли случаят с поставените видеокамери в тоалетните на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“? Той беше от онези истории, които разтърсват общественото доверие в училищната система до корен. Днес, девет месеца по-късно, той се завръща в публичния дневен ред - не защото има развитие по прокурорската проверка, а защото Александър Евтимов, човекът в центъра на скандала, е назначен на ръководна длъжност в друго столично училище.

Назначение, което буди въпроси

През лятото Евтимов е станал заместник-директор по учебната дейност в 141-о ОУ „Народни будители“. Информацията беше потвърдена от просветния министър Георги Вълчев, който призна, че е научил за случая едва след медийни публикации. В думите му прозвуча не само изненада, но и ясно неудовлетворение.

Министърът заяви, че ще разговаря с директора на училището, защото именно директорите са работодатели на заместниците си. Той подчерта, че е готов да се намеси, доколкото законът му позволява, но отговорността е на училищното ръководство и на Регионалното управление на образованието, което координира кадровите решения.

Споменът за декемврийската нощ

Скандалът избухна през декември миналата година, когато криминалисти откриха камери, монтирани и умело замаскирани в датчици за движение в тоалетните на 138-о училище. Установени бяха трасета, по които видеосигналът стига до компютъра на директора. Оказа се, че Евтимов е разполагал и с мобилно приложение, чрез което е можел да наблюдава в реално време. В дома му бяха намерени флашки със записи, компютри и лаптопи, чието съдържание все още се анализира.

Тогава той беше задържан, а след това освободен от длъжност. Случаят предизвика буря от реакции – от родители, от експерти, от институциите. И остави усещането за пробойна в системата, която трябва да пази най-уязвимите.

Новото училище, старите притеснения

В 141-о ОУ „Народни будители“ потвърдиха назначението. Директорът д-р Гена Иванова призна, че колегите са притеснени, а самият Евтимов е в „временна неработоспособност“. Назначението е направено от предишната директорка Виргиния Заркова, която е напуснала внезапно на 9 септември.

Това поставя още един въпрос – как и защо човек с подобна биография е върнат в системата, при това на ръководна позиция, без да е ясно дали прокурорската проверка е приключила.

РУО-София: проверка под натиск

От РУО-София съобщиха, че са изискали спешен доклад за всички кадрови решения през лятото. В позицията им се казва, че общественият интерес изисква незабавни действия и че проверката ще бъде извършена в рамките на правомощията им. Ако бъдат установени нарушения, мерките ще бъдат предприети незабавно.

Тонът е категоричен, но въпросът остава: как е възможно подобно назначение да бъде направено без да бъде отчетен рискът, без да бъде съобразена обществената чувствителност, без да бъде изчакан резултатът от разследването?

Когато системата изпитва сама себе си

Случаят „Евтимов“ вече не е просто криминален епизод. Той е тест за институциите – за способността им да реагират, да контролират, да предотвратяват. Тест за училищните ръководства, които трябва да бъдат първата бариера срещу злоупотреби. Тест за РУО, което трябва да следи кадровите решения. И тест за министерството, което трябва да задава стандарти.

Назначението на човек, уволнен заради камери в ученически тоалетни, не е административна подробност. То е сигнал. И този сигнал трябва да бъде чути ясно – защото става дума за доверие, за сигурност, за граници, които не бива да бъдат прекрачвани.