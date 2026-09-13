Видеокамери дебнат в община Тунджа
Камери за видеонаблюдение вече са монтирани в 22 от общо 44-те села на ямболската община Тунджа
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Камери за видеонаблюдение вече са монтирани в 22 от общо 44-те села на ямболската община Тунджа
До края на месеца цялата система ще бъде въведена в експлоатация".
Те ще бъдат cвъpзaни c цeнтъpa зa гpaдcĸa мoбилнocт, ĸъдeтo щe ce извъpшвa 24-чacoв ĸoнтpoл и нaблюдeниe
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