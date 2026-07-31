Има заподозрени за убийството на Владимир Янков- Загатото

Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков-Загатото, станало в Банкя, а редом с това истината за случилото се на хижа „Петрохан“ ще излезе до месец. Това заяви в кулоарите на Народното събрание (НС) министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Амбицията ни е истината за „Петрохан“ да бъде изнесена в края на месец август, защото в момента правим среща с представителите на прокуратурата и на ДАНС, за да си обединим информация, да сглобим цялата картина и тя да бъде поднесена“, уточни Демерджиев, предаде "Блиц".

„Имаме заподозрени по случая в Банкя. Работи се изключително активно. Убеден съм, че съвсем скоро ще стигнем…“, каза той по отношение на разследването на убийството на бизнесмена Владимир Янков-Загатото.

На въпрос за връзката на Симона Пейчева с убития, той коментира: „Такова касателство не се установява, но работата по случая продължава“. Демерджиев категорично отказа да разкрива повече подробности с мотива, че това вреди на разследването.

„Всички необходими мерки по отношение на авиобазата в Безмер са взети. Взели сме повече мерки от степента на опасност, която констатираме. Призовавам там населението да бъде оабсолютно спокойно. Постоянно следим ситуацията“, каза още министърът.

По думите му, степента на опасност е минимална.