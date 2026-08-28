Готови са две ключови експертизи по аферата "Петрохан"

Готови са още две ключови експертизи по разследването на смъртта на шестимата души, открити в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Заключенията вече са предадени на Софийската окръжна прокуратура, съобщиха от държавното обвинение.

Едната експертиза е комплексна и обхваща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти на случая. Документът е с обем от 157 страници и е изготвен от четирима вещи лица - психолози, психиатър и теолог.

Разследващите вече разполагат и с резултатите от друга комплексна експертиза, свързана със смъртта на тримата души, намерени под връх Околчица. Тя включва медицински, балистични, физикохимични и технически изследвания и е изготвена от екип от осем специалисти.

Очаква се в кратък срок да бъде готово и третото комплексно заключение, което се отнася до смъртта на тримата, открити край хижа „Петрохан“. Едва след получаването му прокуратурата планира да съобщи повече информация за изводите на експертите.

От държавното обвинение посочват, че готовите експертизи са с голям обем и съдържат резултатите от множество специализирани изследвания. Наблюдаващите прокурори трябва да ги анализират заедно с всички останали доказателства – извършените огледи, веществени доказателства, други експертизи и десетките свидетелски показания.

Разследването продължава под ръководството на Софийската окръжна прокуратура, като периодично се провеждат работни срещи между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция“.

Случаят започна през февруари, когато при две отделни местопроизшествия бяха открити телата на общо шестима души - трима в района на хижа „Петрохан“ и други трима във високопроходим кемпер под връх Околчица.

Първоначално разследванията се водеха отделно от прокуратурите в София и Враца, но през март бяха обединени в едно производство заради установените връзки между шестимата и с цел цялостно изясняване на случая. Според прокуратурата основната им дейност е била свързана с хижата „Петрохан“, където са живели.

Първоначалните резултати от аутопсиите на тримата, намерени в кемпера под Околчица, насочиха разследващите към версията за две последователни убийства и последвало самоубийство. По случая бяха назначени множество експертизи и бяха разпитани десетки свидетели. През юли прокуратурата реши да преустанови постоянната полицейска охрана около хижа „Петрохан“, след като прецени, че на този етап от разследването тя вече не е необходима за запазване на местопроизшествието и извършването на процесуални действия.