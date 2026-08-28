Пореден кошмар на пътя, три деца са в болница

Три деца са в болница след челен сблъсък между две коли на пътя Ловеч-Троян. Инцидентът е станал около 11:00 часа, в района на Калейшкото ханче. По първоначална информация възрастен шофьор се навел да вземе паднала вещ в колата и е навлязъл в насрещната лента, съобщи NOVA.

Пострадалите деца - на 7 и две на 10 г., са пътували с автомобил със софийска регистрация. Няма опасност за живота им.

Всичките са транспортирани с линейки до болницата в Троян за медицински преглед и диагностика. Към момента е установено, че едно от децата е пострадало по-сериозно, докато останалите две са вън от опасност за живота, но остават под медицинско наблюдение.

Участъкът в района на инцидента е напълно затворен за преминаване на моторни превозни средства.