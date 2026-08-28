Бас отпреди четири години прати министър и кмет край тигана

Един стар бас, миди по бургаски и прясна риба събраха кмета на Бургас Димитър Николов и министъра на туризма Илин Димитров в рибарското селище Ченгене скеле. Вместо официални речи този път двамата се заеха с далеч по-вкусна задача - да приготвят морски деликатеси.

Поводът се оказа уговорка отпреди четири години за това дали българското Черноморие ще привлече повече туристи. А финалът дойде край масата - приготвените миди получиха кратката, но категорична оценка „супер“.

Басът най-после беше платен

„Поводът е една наша стара уговорка отпреди четири години, имахме един бас. Аз бях казал, че ще имаме повече туристи, а той каза: „Нека да видим“. И ето, сега изпълняваме уговорката“, разказа министър Димитров пред БНТ.

Залогът обаче не е бил само кой ще познае по-точно туристическите резултати. „Идеята беше да покажем, че от нашето Черноморие по-хубаво няма“, добави министърът.

Двамата се захванаха с миди по бургаски и миди на ламарина, а към своеобразната морска кухня скоро се присъединиха и рибари, които донесоха прясна риба.

Николов няма страх от тигана

Кметът на Бургас бързо даде да се разбере, че в кухнята не се чувства като начинаещ. „Аз от рождението си готвя риба, така че нямам притеснения“, похвали се Димитър Николов.

Илин Димитров също се оказа човек с кулинарно самочувствие. Министърът припомни, че е завършил колежа по туризъм във Варна и много обича да готви, така че край мидите двамата се оказаха на сравнително равни позиции.

Между готвенето Димитров поздрави бургаския кмет за домакинството на „Евровизия“. „Това е победа не само за Бургас, но и за цялото Черноморие“, каза министърът и подари на Николов икона на Свети Николай Чудотворец.

Сезонът наваксва

Морската среща даде повод и за кратка равносметка на туристическия сезон. Според министъра след колебливото начало данните вече се доближават до резултатите от миналата година.

След статистиката дойде ред и на най-важната проверка за деня - дегустацията. Николов и Димитров опитаха собственоръчно приготвените миди и оценката и на двамата беше една и съща: „Супер“.