Обявиха двете любими дестинации на българите

Над един милион пътувания на български граждани зад граница са регистрирани през юли 2026 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Общият им брой достига 1 037 700, което представлява ръст от 3,1% спрямо същия месец на предходната година. Основна причина за пътуванията остават ваканциите и екскурзиите, на които се падат 49,5% от всички излизания (ръст от 4,2%). Пътуванията с други цели съставляват 35,8% (увеличение с 4%), докато служебните визити намаляват с 2,4% и заемат 14,7% дял.

Най-предпочитаната дестинация за сънародниците ни отново е Гърция с 263 900 пътувания, следвана непосредствено от Турция с 261 200. Данните разкриват интересна разлика в профила на пътуващите: докато над 170 хиляди от посещенията в Гърция са били с цел почивка, то за Турция този дял е значително по-малък – близо 93 хиляди. Сред останалите най-посещавани страни се нареждат Румъния (95 800), Германия (58 400), Сърбия (56 000), Италия (40 800), Франция (35 700), Северна Македония (33 300), Австрия (32 600) и Испания (31 800).

В същото време през юли в България са отчетени близо 1,98 млн. посещения от чуждестранни граждани, което е с 1,2% по-малко в сравнение с юли 2025 г. При чужденците също преобладават ваканционните пътувания (51% от общия поток), макар те да отчитат спад от 2,7%, докато бизнес визитите у нас бележат лек ръст от 1,7%. Повече от половината посетители (54,4% или близо 1,078 млн.) са граждани на държави от Европейския съюз, като сред тях най-броен е потокът от Румъния.

Най-много визити у нас през юли са реализирали гражданите на Турция (312 700), следвани от тези на Румъния (301 200), Украйна (202 100), Германия (163 500), Полша (109 200), Сърбия (101 300) и Гърция (95 100).