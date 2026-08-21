Екзотична дестинация на часове от София крие тюркоазена вода и необичaeн пейзаж

Ако за идеалното лятно бягство ви трябват малко зеленина, сянка и вода, която изглежда така, сякаш е дошла направо от някоя екзотична дестинация, не е нужно да напускате Сърбия. В Източна Сърбия, в подножието на планината Беляница, се крие Крупайският извор - природен бисер, в който тюркоазената вода, гората и необичайният карстов пейзаж създават гледка, която трудно се забравя.

Крупайският извор се намира между Деспотовац и Жагубица, близо до село Милановац, по западните склонове на Беляница. От регионалния път Креполин–Деспотовац до него се стига само за няколко минути. А когато наближите извора, пред вас внезапно се появява малко езеро с необичаен синьо-зелен цвят.

Крупайският извор е мощен карстов източник, който излиза от пещера, а чрез изкуствен язовир е оформено малко езеро с площ около 300 квадратни метра. Водата е изключително бистра, а температурата ѝ през годината се движи между 9 и 11 градуса по Целзий.

Именно студената вода е една от причините мястото да е толкова привлекателно през лятото. Докато температурите в градовете се покачват, тук ви очакват прохладна вода, гора и свеж въздух. Само не позволявайте на тюркоазения цвят да ви подведе - това определено не е място за спонтанно лятно къпане, пише Kurir.rs, предава businessnovinite.bg.

Изворът е известен и със значителната си дълбочина. Според данни на Туристическата организация на община Жагубица изследваната дълбочина е 104 метра, а в по-нови източници се посочва, че водолази са достигали и до 123 метра. На дъното се намира подземна система, свързана с пещерни пространства, което придава на извора и онази доза мистерия, която допълнително привлича посетителите.

През последните години Крупайският извор се превърна в истинска звезда на социалните мрежи, но мястото далеч не е само впечатляващ фон за снимки. Районът е идеален за спокойна разходка, почивка сред природата и бягство от градския шум. Особено приятно е през горещите летни дни, когато прохладата около извора предлага истинско спасение от жегата.

В непосредствена близост се намира и термалният извор Топлик, чиято температура е около 23 градуса. Така на сравнително малко пространство могат да се видят както изключително студените води на Крупайския извор, така и по-топлите термални извори.

Особена част от историята на мястото е свързана със семейство Петрович, което живее край извора повече от осем десетилетия. Техният предшественик купува имота още през 1938 година. Днес комплексът е известен и с отглеждането на пъстърва в канал, изграден в средата на миналия век за нуждите на воденица и малка водноелектрическа централа.

Заради голямото водно пространство с тюркоазен цвят имотът получава и симпатичния прякор „Крупайска ривиера“. И именно това име може би най-добре описва първото впечатление от мястото. Вместо море и палми тук ви очакват Беляница, зелена гора и вода с невероятен цвят.

Крупайският извор е чудесен избор за еднодневна екскурзия, ако искате да съчетаете природа, добра храна и посещение на още няколко интересни места в Източна Сърбия. В по-широкия район на Хомоле има множество извори, пещери, манастири и планински местности, така че посещението на извора лесно може да се превърне само в една от спирките на целодневно пътуване.

А може би точно това е най-хубавото на това място: не е необходимо да планирате сложно пътуване, за да забравите за града поне за няколко часа. Нужни са ви само автомобил, удобни обувки и малко свободно време.