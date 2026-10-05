Taku – мечтата на всяка домакиня

Американската компания DYNA Robotics представи нов полухуманоиден робот, който може самостоятелно да изпълнява цялостни работни процеси без човешка намеса. Машината е разработена в Редууд Сити, Калифорния, и вече намира реално приложение в хотели, ресторанти и обществени перални, съобщава ABC News.

Роботът се казва Taku, като името е вдъхновено от японската дума „Takumi“ – „майстор занаятчия“. Машината е създадена за изпълнение на рутинни задачи, които изискват прецизни движения и физически труд.

Сред тях са зареждането на перални и сушилни, сгъването на кърпи и спално бельо, подготовката и рязането на зеленчуци в ресторантски кухни, както и пренасянето и подреждането на стоки по рафтовете.

„Дълго време хората гледаха роботите само на видеоклипове и демо презентации – изглеждаше страхотно, но оставаше далеч от реалността. Това, което правим в DYNA, е да вкараме роботите в истинския живот“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Линдън Гао.

По думите му целта е роботите да бъдат реално достъпни за бизнеса, а не да останат само технологична демонстрация.

Разработчиците виждат в Taku начин за облекчаване на персонала от монотонния физически труд. Така служителите ще могат да насочат времето и усилията си към по-сложни и творчески задачи, докато роботът поема повтарящите се дейности.