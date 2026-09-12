Опитните домакини не режат чесъна с нож! Един трик засилва аромата
Правилото за десетте минути позволява да се образува повече алицин, преди високата температура да спре процеса
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Правилото за десетте минути позволява да се образува повече алицин, преди високата температура да спре процеса
Ето защо алуминиевото фолио вече служи не само за готвене и съхранение на храна
Германия е в трескава подготовка за голямото си завръщане като домакин
На 25 август в Париж ще се проведе среща на върха на премиерите и лидерите от Партията на европейските социалисти. Това е втора такава среща във френс...
От 28 май до 4 юни на кортовете на СК „ДЕМА" в ж.к. „Младост" се състоя Държавното първенство по тенис до 12г. Участие взеха 197 млади таланти от почт...
България ще бъде домакин на две Балканиади при подрастващите през 2016 година. Това стана ясно на провелата се днес в Солун 17-а генерална асамблея на...
Белград бе домакин на един от най-големите световни форуми по кикбокс с участието на над 700 състезатели от 54 държави, организиран от най-голямата св...
Мързеливи домакини, на които не им се готви в почивните дни, опразват хладилник за бедни и се редят за храна от неделни кухни към храмове. За наглите...
Лозана. Пет града подадоха кандидатури за домакинство на ХХІV зимни олимпийски игри през 2022 година. Краков (Полша), Осло (Норвегия), Алма Ата (Казах...