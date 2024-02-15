Падна тайната кои са 10-те стадиона за Eвро 2024

Трикратният победител Германия е домакин на 17-ото Европейско първенство UEFA EURO 2024.

Toва е първият голям турнир за Германия като домакин след Световното първенство по футбол през 2006 година.

Европейското ще се проведе в 10 града на 10 легендарни стадиона включително Олимпиащадион в Берлин. Ето ги и останалите: