Евро 2024

Падна тайната кои са 10-те стадиона за Eвро 2024

Германия е в трескава подготовка за голямото си завръщане като домакин

Падна тайната кои са 10-те стадиона за Eвро 2024 | StandartNews.com
15 фев 24 | 15:15
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Иван Влахлиев

 

Трикратният победител Германия е домакин на 17-ото Европейско първенство UEFA EURO 2024.

Toва  е първият голям турнир за Германия като домакин след Световното първенство по футбол през 2006 година.

Европейското ще се проведе в 10 града на 10 легендарни стадиона включително Олимпиащадион в Берлин. Ето ги и останалите:

 Кьолн-Стадион Кьолн;Мюнхен- Мюнхенска футболна арена; Франкфурт- Франкфурт Арена; Хамбург- Фолкспаркщадион Хамбург; Дортмунд- BVB Stadion Дортмунд; Лайпциг- Стадион Лайпциг;Гелзенкирхен- Арена АуфШалке; Щутгарт- Щутгарт Арена и Дюселдорф- Дюселдорф Арена, пишат от uefa.com

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Автор Иван Влахлиев

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