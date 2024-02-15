Падна тайната кои са 10-те стадиона за Eвро 2024

Трикратният победител Германия е домакин на 17-ото Европейско първенство UEFA EURO 2024.
Toва е първият голям турнир за Германия като домакин след Световното първенство по футбол през 2006 година.
Европейското ще се проведе в 10 града на 10 легендарни стадиона включително Олимпиащадион в Берлин. Ето ги и останалите:
Кьолн-Стадион Кьолн;Мюнхен- Мюнхенска футболна арена; Франкфурт- Франкфурт Арена; Хамбург- Фолкспаркщадион Хамбург; Дортмунд- BVB Stadion Дортмунд; Лайпциг- Стадион Лайпциг;Гелзенкирхен- Арена АуфШалке; Щутгарт- Щутгарт Арена и Дюселдорф- Дюселдорф Арена, пишат от uefa.com
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