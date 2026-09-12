Бургас ще бъде домакин на Европейско първенство по спортна стрелба през февруари
Официалното откриване на първенството ще се състои на 3 февруари
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Официалното откриване на първенството ще се състои на 3 февруари
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Новите дати ще бъдат обявени допълнително
В тези безпрецедентни времена за здравето и безопасността на всички са най-важни, обяви Добромир Карамаринов, президент на ЕА