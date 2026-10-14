Бил Гейтс с мрачна прогноза. Предупреди за най-опасното изобретение на човечеството

Изкуственият интелект може да се превърне в най-опасната технология, създавана някога от човечеството. За това предупреждава съоснователят на Microsoft Бил Гейтс, според когото бързото развитие на AI може да донесе „много неприятни изненади“, ако попадне в ръцете на хора със злонамерени намерения.

В разговор с представители на медиите технологичният предприемач изразява опасения, че още през следващата година светът може да се изправи пред нова вълна от кибератаки, подпомогнати от изкуствения интелект.

Според Гейтс непосредствената опасност не е толкова в самата технология, колкото в начина, по който тя може да бъде използвана от престъпници. AI вече позволява сложни операции да бъдат извършвани по-лесно, по-бързо и в много по-голям мащаб, включително от хора без задълбочени технически познания.

Хакери с малко умения, но с големи възможности

Изкуственият интелект може да даде нови възможности на киберпрестъпниците да изнудват граждани, компании и правителства, като ги принуждават да плащат огромни суми или да изпълняват определени искания.

Друга опасност е манипулирането на финансовите пазари. Според Гейтс злонамерени лица биха могли да предизвикват сътресения, а след това да печелят от предварително направени залози върху движението на цените.

Досега подобни действия са изисквали сериозни познания в областта на програмирането, финансите и киберсигурността. С помощта на AI обаче прагът за навлизане в тези дейности пада, а възможностите за автоматизиране на атаките нарастват.

Така престъпници с ограничени ресурси могат да причинят щети, за чието предотвратяване институциите и бизнесът ще трябва да влагат все повече средства.

Страхът от изкуствена пандемия

Още по-тревожен според Гейтс е рискът от използването на изкуствения интелект за разработване на биологични оръжия и предизвикване на епидемии.

В свое есе, публикувано през август 2026 г., той разглежда опасността AI да улесни манипулирането на патогени и създаването на нови биологични заплахи.

„Макар че изкуственият интелект ще доведе до животоспасяващ напредък в разработването на лекарства и ваксини, той също така ще улесни създаването на нова смъртоносна болест“, пише предприемачът. Според него положителните възможности на технологията трудно могат да бъдат отделени от рисковете, а проблемът засяга целия свят.

В интервю за MIT Technology Review Гейтс определя заплахата от биотероризъм като около 50 пъти по-плашеща и по-вероятна от риска от естествено възникнала пандемия.

Това не е първото му предупреждение за подобен сценарий. Още през 2017 г., когато изкуственият интелект беше в значително по-ранен етап от развитието си, той заяви, че технологичният напредък може да направи възможно създаването на биологични оръжия, способни да убият десетки милиони хора.

Прогноза, направена три години преди COVID-19

По време на конференция по сигурността в Мюнхен през 2017 г. Гейтс предупреди, че следващата голяма епидемия може да започне не в природата, а пред компютърния екран на терорист, който се опитва да използва генно инженерство за създаването на опасен патоген.

Тогава той посочи и друг тревожен сценарий – респираторен вирус, който да отнеме живота на над 30 милиона души за по-малко от година. По думите му епидемиологичните модели показвали реална възможност подобна криза да настъпи през следващите години.

Само три години по-късно светът беше изправен пред пандемията от COVID-19, която промени живота на милиарди хора.

Днес, на фона на стремителното развитие на изкуствения интелект, предупрежденията на Гейтс отново поставят въпроса доколко човечеството е подготвено да контролира технология, която може едновременно да спасява животи и да създава безпрецедентни рискове.