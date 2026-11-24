Замисляли ли сте се, че начинът, по който държите мобилния си телефон, може да разкрие любопитни подробности за характера ви? Повечето хора посягат към смартфона десетки пъти дневно, без изобщо да обръщат внимание как го хващат и с кои пръсти управляват екрана. Оказва се, че именно този автоматичен жест е в основата на необичаен личностен тест, който разделя потребителите на четири типа. Според него навиците ни могат да се свържат с увереността, предпазливостта, бързината на мислене и начина, по който вземаме решения.

Тестът е разгледан от испанското технологично списание „Компютър Хой“. За да го изпробвате, просто вземете телефона си така, както го правите обикновено. Не се старайте да променяте положението на ръцете си, а открийте кой от следващите четири начина използвате най-често.

Държите телефона с една ръка и използвате палеца - смели сте и обичате риска

Ако хващате смартфона с една ръка и управлявате екрана с палеца на същата ръка, според теста принадлежите към хората, които гледат уверено към живота. Обикновено не се страхувате от нови предизвикателства и предпочитате да действате, вместо дълго да размишлявате върху всяка възможна последица.

Този тип личности се свързват с оптимизъм, самостоятелност и желание за развитие. Те лесно приемат промените и не се притесняват да опитват непознати неща. Има обаче и една особеност, която понякога може да им създава проблеми - прекалената самоувереност ги подтиква към импулсивни решения. Понякога действат толкова бързо, че пропускат важни подробности.

Две ръце, но само един палец - предпазливи сте и трудно ви заблуждават

Втората група включва хората, които придържат телефона с двете си ръце, но използват само единия палец за писане и превъртане на екрана. Според популярния тест това е характерно за внимателните и разсъдливи личности, които предпочитат сигурността пред ненужния риск.

Такива хора обикновено анализират ситуацията, преди да предприемат действие. Те забелязват подробности, които другите често пропускат, и не обичат да вземат решения под натиск. Приписват им се също спокойствие, съпричастност и добра способност да разбират чуждите чувства. В личните отношения ценят доверието и предпочитат да изслушат събеседника си, преди да изразят мнение.

Държите телефона с две ръце и пишете с двата палеца - мислите светкавично

Третият вариант е характерен за хората, които държат смартфона с двете ръце и използват едновременно двата си палеца. Те често пишат съобщения изключително бързо и изглеждат така, сякаш постоянно бързат за някъде.

Тестът свързва тази привичка с енергичност, бързо мислене и способност за приспособяване към нови обстоятелства. На подобни личности се приписва умението да намират решения в напрегнати ситуации и да се справят с няколко задачи за кратко време.

Те обичат динамиката и не се плашат от конкуренцията. Предизвикателствата по-скоро ги мотивират, отколкото ги обезкуражават. Възможно е обаче постоянното желание за действие да им пречи да се отпуснат и да си осигурят достатъчно почивка.

Една ръка държи телефона, показалецът на другата управлява екрана - творчески и независими сте

Четвъртият начин е малко по-различен. При него смартфонът стои в едната ръка, докато показалецът на другата докосва екрана, избира приложенията и превърта съдържанието.

Според теста този навик се свързва с хора, които обичат да обмислят внимателно действията си. Те не са склонни да се поддават на моментни емоции, а предпочитат сами да преценят ситуацията и да потърсят най-подходящото решение.

На този тип личности се приписват още богато въображение, творческо мислене, независимост и зрялост. Те не обичат да бъдат пришпорвани и често откриват нестандартни решения на проблемите. Вместо да следват автоматично чуждите съвети, предпочитат да намерят собствен път.