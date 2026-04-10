Не си оправяте леглото сутрин? Някой работодател ще ви хареса!

Повечето хора оправят леглата си почти автоматично веднага след събуждане, като част от ежедневна рутина, която създава усещане за ред и намалява визуалния хаос. Психолози обясняват, че този прост навик носи усещане за контрол и организираност, пише Stirile Pro TV.

На пръв поглед онези, които оставят леглото си неоправено, често биват възприемани като разсеяни или немарливи. Научните данни сочат нещо съвсем различно - именно тези хора могат да притежават едно от най-ценните качества в съвременния свят: креативността.

Изследване, публикувано в Psychological Science и проведено от изследователката Катлийн Вос от Университета на Минесота, показва, че разхвърляната среда активира различни области на мозъка. Докато подреденото пространство насърчава внимателни и обмислени решения, хаосът стимулира нестандартното мислене и новаторските идеи.

„Престоят в разхвърляна стая насърчава това, от което компаниите, индустриите и обществото се нуждаят - креативността. Неподредената среда, като например неоправено легло, може да насърчи откъсване от традициите и строгите домакински рутини, което може да доведе до иновативни идеи“, се казва в проучването.

От друга страна, хората, които изпитват силна нужда да оправят леглото си всяка сутрин, често проявяват склонност към перфекционизъм. Дори минималният безпорядък може да им причини тревожност и усещане за загуба на контрол, което влияе върху психическото им състояние.

Експертите подчертават, че няма универсално правилен или грешен навик - става дума за различни психологически модели и начини, по които хората възприемат света и организират ежедневието си.

