3 признака, че той е идеалният за вас партньор

Американският психолог Марк Травърс посочва, че най-сигурните признаци за успешна връзка често остават незабелязани, защото не приличат на популярните представи за „перфектна любов“. Според него те се проявяват в обикновени ситуации, а не в силно емоционални моменти. Изводите му са подкрепени от научни изследвания в областта на психологията и невронауката, пише „Форбс“.

Комфортът в обикновените моменти

„Истинските признаци, че някой е правилният човек, често са много по-тихи и странни, отколкото се смята“, отбелязва Марк Травърс.

Един от ключовите сигнали е способността двама души да се чувстват добре заедно дори в моменти на скука. Това означава, че връзката не зависи от постоянна стимулация и силни емоции, а от усещане за сигурност.

Невронаучни изследвания показват, че при стабилна връзка мозъкът преминава от търсене на допаминови „върхове“ към по-устойчив модел, свързан със спокойствие и доверие. Проучване от 2025 г., публикувано в Neuroscience & Biobehavioral Reviews, свързва този процес със засиленото действие на окситоцина.

Повтарящите се конфликти не са проблем

Втората изненадваща характеристика на стабилните двойки е, че те често имат едни и същи спорове.

Разликата не е в липсата на конфликти, а в начина, по който те се разрешават. Психологът Илай Дж. Финкел установява в изследване, публикувано в Psychological Science, че двойките, които успяват да погледнат на споровете от неутрална перспектива, запазват удовлетвореността си във времето.

Това показва, че устойчивите отношения не избягват напрежението, а го управляват по-зряло.

Митът за „допълващата половинка“

Третият признак поставя под въпрос една от най-разпространените идеи за любовта - че партньорът трябва да „допълва“ другия.

Според Травърс това очакване създава нереалистичен натиск. Съвременната психология говори за взаимозависимост, при която двамата партньори запазват своята индивидуалност.

Проучване от 2018 г. показва, че хората се чувстват по-щастливи, когато имат разнообразни социални връзки - не само романтични, но и приятелски и семейни.

„Истинската съвместимост се проявява тихо - в комфортната тишина, в повтарящите се конфликти и в свободата да останеш цялостен човек“, обобщава Марк Травърс.

Според него именно тези незабележими признаци отличават стабилните връзки от повърхностните, макар често да остават пренебрегнати заради популярните митове за любовта.

