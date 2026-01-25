4 признака показват още от сватбата ще има ли развод

Опитната сватбена агентка Робин Ярусо твърди, че може да разпознае двойките с висок риск от развод още преди да са стигнали до олтара. В интервю за upworthy.com тя разказва, че с годините е забелязала повтарящи се модели на поведение, които почти неизменно предхождат разпадането на брака.

„Мога да кажа кои булки и младоженци ще се разведат, още преди да са се оженили.

Планирала съм около 100 сватби и 25-30 предложения за брак и има определени неща, които се появяват отново и отново при двойките, които по-късно се разделиха“, споделя Ярусо. По думите ѝ тези на пръв поглед дребни детайли са сериозни „червени флагове“, зад които често се крият по-дълбоки проблеми във връзката.

Един от най-неочакваните, но категорични сигнали за бъдещи проблеми според нея е

хвърлянето на торта по време на сватбата.

Ярусо твърди, че от всички двойки, при които този жест е прераснал в напрежение или унижение, нито една не е останала заедно в дългосрочен план. Според нея подобно поведение често издава липса на уважение и прикрита агресия, маскирани като шега.

Друг сериозен предупредителен знак е

тайното харчене на пари.

Когато единият партньор взема финансови решения без знанието на другия, това показва не само разминаване в отношението към парите, но и липса на доверие. Финансовите конфликти са сред най-честите причини за развод, а скритите разходи поставят под съмнение честността и в други аспекти на връзката.

Ярусо обръща внимание и на ролята на семейството, особено когато става дума за

властна свекърва или тъща.

Ако родител се намесва прекомерно в живота на младото семейство и партньорът не поставя ясни граници, напрежението почти неизбежно се пренася в брака. Токсичните роднински отношения, оставени без контрол, могат постепенно да подкопаят стабилността на връзката.

Сред най-често срещаните проблеми е и

безразличният или некомпетентен партньор.

Когато единият от съпрузите не поема своята част от отговорностите, натоварването пада изцяло върху другия. Това създава чувство на несправедливост, натрупва негодувание и с времето може да доведе до емоционално отчуждение и раздяла.

Според Ярусо тези сигнали не са гаранция за развод, но са сериозно предупреждение. Колкото по-рано бъдат разпознати и адресирани, толкова по-голям е шансът връзката да бъде спасена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com