Учени откриха кой цвят най-често избират психопатите

Психопатите могат несъзнателно да разкрият вътрешните си чувства чрез нещо толкова просто, каквото е любимият им цвят. Учените са установили, че хората, които предпочитат синьо, са по-склонни да изпитват психични разстройства, включително психопатия и депресия.

Връзката между цвета на кожата и психичното здраве

е установена за първи път през 1961 г., когато проучване, публикувано в American Journal of Psychology, установява, че повече от 40% от психиатричните пациенти посочват синьото като любим цвят, пише „Дейли Мейл“.

Десетилетия по-късно, съвременни изследвания потвърждават тези открития. Проучване от 2017 г., проведено в Китай, установи, че

пациенти с депресия гравитират към по-хладни нюанси, като синьо и лилаво,

и едва след терапия започват да предпочитат по-ярки цветове, като жълто.

Но в статия от 2019 г. психологът от университета Джордж Вашингтон Марк Немироф предполага, че

изборът на синьо може да има и по-тъмна страна.

Той обясни, че синьото е обичано по целия свят заради способността му да успокоява тялото, да понижава сърдечната честота и да намалява стреса.

Гледката на синьо небе или океан създава усещане за сигурност и стабилност за тези, които търсят концентрация, спокойствие или емоционален баланс.

Този цвят обаче може да се свързва и с тъга и самота,

особено при хора с нестабилни психически състояния.

Хората, изпитващи тревожност, депресия или нужда от контрол, често гравитират към синьото, използвайки го като вид психическо успокоително.

„Психологически синьото обхваща ключов аспект от човешкия емоционален живот.

То представлява щастие и радост, както в изразите „синьо небе“ или „безоблачно небе“.

По този начин то повдига настроението. Но синьото е и цветът на тъгата, болката и трудностите. Синьото е предвестник на депресията. Емоционално, това е най-приемащият и най-приобщаващият цвят“, твърди Немироф.

