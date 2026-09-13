Учени откриха кой цвят най-често избират психопатите
Те са по-склонни да харесат определен цвят, който предизвиква „спокойствие“
Следете всички новини, анализи и коментари за Психопати. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те са по-склонни да харесат определен цвят, който предизвиква „спокойствие“
И за неговата бременна приятелка
Законът няма как да спре един тип домашни насилници и това са психопатите
Самоубиецът от "Люлин" за втори път посяга на живота си