България сред страните с най-нисък сексуален тормоз на работното място

България се нарежда сред държавите с най-ниски нива на сексуален тормоз на работното място в Европейския съюз – едва 12% от жените у нас съобщават, че са ставали жертва на подобно поведение. Данните идват от най-новото изследване на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) и съвпадат със Световния ден за психичното здраве, който тази година поставя акцент върху безопасната и приобщаваща работна среда.

Експертите обаче напомнят, че ниските стойности не означават липса на риск, а подчертават нуждата от по-голяма чувствителност и ясни политики за превенция.

България в европейски контекст

Докато средно 43% от жените в ЕС споделят, че са преживели сексуален тормоз на работа, България се откроява като една от малкото страни с двуцифрен, но все пак нисък дял. Заедно с Португалия и Латвия, страната ни оформя групата на държавите с най-малко регистрирани случаи. На обратния полюс са Швеция, Финландия и Словакия, където над половината жени съобщават, че са ставали жертви на такова поведение.

Изследването на EIGE обхваща не само явните прояви на сексуален тормоз, но и скритите форми – неприлични коментари, натрапчиви шеги, нежелано докосване или натиск чрез социални мрежи и служебни чатове. Според института най-засегнатата група са младите жени, които по-често общуват чрез дигитални канали, а това увеличава риска от онлайн тормоз.

Психичното здраве и цената на мълчанието

Според експертите, сексуалният тормоз и психичното здраве са неразривно свързани. Подобни инциденти могат да предизвикат тревожност, депресия, емоционално изтощение и понижаване на концентрацията. Последиците се отразяват не само върху отделния служител, но и върху цялата организационна култура – водят до спад на продуктивността, отсъствия и разрушаване на доверието в екипа.

Затова Световният ден за психичното здраве тази година насочва вниманието именно към условията на труд, в които всеки човек трябва да се чувства сигурен, уважаван и защитен. Посланието на Световната здравна организация е ясно – благополучието на хората на работното място не е просто социален ангажимент, а основа на устойчивия бизнес.

Нулева толерантност и култура на доверие

Въпреки добрите показатели, експертите предупреждават, че ниският процент на докладвани случаи в България може да отразява не само реална липса на инциденти, но и по-слаба готовност за подаване на сигнали. Това означава, че усилията за превенция, обучения и ясни вътрешни механизми остават решаващи.

„Психичното здраве е фундаментална част от здравословните и безопасни условия на труд. Данните за България са окуражаващи, но не бива да се успокояваме. Дори единични случаи на тормоз могат да имат сериозни последствия за хората и организациите. Необходим е системен подход – политики за превенция, редовни обучения и ясни правила, които да изграждат култура на нулева толерантност“, коментира д-р Мария Титопулу, заместник-управител на ЛОТ-КОНСУЛТ.

Световният ден за психичното здраве е повод организациите да надскочат формалните изисквания и да осъзнаят, че грижата за хората е инвестиция в собствената им устойчивост. Ако България продължи да насърчава диалога, да прилага ефективни вътрешни политики и да поставя психичното здраве като стратегически приоритет, тя може не само да запази, но и да укрепи позицията си сред държавите с най-ниски нива на сексуален тормоз в Европа.

