Филмите на ужасите помагат за отслабване! Колко калории горят

Гледането на 90-минутен филм на ужасите изгаря средно 150 калории. Това е приблизително същото количество, което отива по време на 30-минутна разходка или леко бягане, показва проучване, проведено в Университета на Уестминстър, цитирано от UNILAD Tech.

В експеримента участвали 10 души, които гледали 10 различни филма на ужасите. Изследователите установили, че интензивните сцени във филмите на ужасите увеличават сърдечната честота и стимулират метаболизма, карайки тялото да изразходва повече енергия.

Въпреки че броят на изгорените калории зависеше както от зрителя, така и от нивото на страх, заключението е ясно - колкото по-страшен е филмът, толкова по-интензивно тялото гори калории.

„Всеки от 10-те филма караше сърцата на зрителите да бият учестено. Когато сърдечната честота се увеличи и кръвта циркулира по-бързо, тялото изпитва прилив на адреналин. Този хормон, произвеждан по време на краткотраен стрес или страх, намалява апетита, увеличава базисния метаболизъм и насърчава повишеното изгаряне на калории“, отбеляза д-р Ричард Макензи, старши преподавател и специалист по клетъчен метаболизъм и физиология.

Най-страшните филми: Откритията на учените

В допълнение към основния експеримент, изследователите класирали филмите въз основа на тяхната „ужасност“ и броя на изгорените калории:

„Сиянието“ на Стенли Кубрик (изгори средно 184 калории);

„Челюсти“ (161 калории);

„Екзорсистът“ (158 калории).

В списъка бяха още „Убийствен пъзел“ (133 калории), „Кошмар на улица Елм“ (118) и „Тексаско клане“ (107).

