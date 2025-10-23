Горещо от Борисов за "Лукойл", Радев и ДАНС

От вчера слушам, че съм погълнат и изяден, а както виждате съм цял, заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод случилото се вчера и острите коментари от опозицията.

Връщаме на Радев колите и шофьорите на администрацията, за да спре този цирк, каза той.

"Президентската власт всеки ден разединява. Теменужка Петкова веднага ще подпише - всички коли, всички шофьори - всичко, което е ползвал президента да се прехвърли на президентството - за да спре с този цирк - отпред и отзад джипове, а по средата Шкода.

Никой не е взел бронираните автомобили на президента - те са си там. Негова си е волята да се качи в шкодата. Всички администрации си правят прозрачни обществени поръчки - той не иска. Но за да не се излагаме - да му се върне всичко. Да се спре с цирка на тези актьори. Затова днес МФ да им върне всичко - пък те да се возят и на файтони, ако искат. Редно е президентската институция да си обяви конкурс, защото догодина може да са други министри и президент.

Исках да кажа, че днес решаваме въпроса, а който иска как да се вози - ако иска и с колело. Същите шофьори да му преназначат. Да си назначи други, ако те не искат", посочи още лидерът на ГЕРБ.

Сделка за "Лукойл" освен от ДАНС, ще се гледа и от още четири централи в света. Нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав вечерта така са се сетили и са внесли законопроект за "Лукойл". Така случайно. Считам, че съм доста информиран човек и просто изпреварихме събитията, посочи още лидерът на ГЕРБ.

"Говорих с управителя на БНБ и финансовия министър внимателно да се проследява какви са санкциите към банките, които обслужват преводите за купуването на петрол. Сложен казус, трябва да сме много внимателни. Санкциите са винаги предпоследни, могат да се променят през следващия месец. Има време президентът Путин да разсъждава върху тези санкции, за да може, ако има реакции, да бъдат свалени", добави Борисов.

"Антон Славчев със сигурност няма да заеме поста на шеф на ДАНС. Деньо Денев аз съм го назначавал, аз съм го пращал в ДАНС. Аз съм го предлагал. Тогавашният директор Тончев го прие за зам.-директор. И сега ако искаш да уязвиш някого, казваш, че е на Пеевски. Не го приемам това. Цяла сутрин вчера слушах как някой ме бил изял и погълнал", добави той.

