Шах. Публичен продан за имот на Стоичков

Частен съдебен изпълнител е обявил за продан интересен мезонет в незаконния хотел „Негреско“ във ваканционно селище „Елените“, показа проверка на Флагман.

Жилището е с обща площ 265 кв.м., намира се на 6-ия и 7-ми етаж в апарткомплекса.

Става въпрос за закъсал текстилен бос, а не футболната легенда, посочва Флагман

Имотът се продава за 426 хил. лева, а според описанието от обявата става въпрос за тристаен мезонет, с дневна с кухня, баня и тоалетна и две тераси на първо ниво и две спални на второ.

Жилището е необзаведено, а е много вероятно да не и използвано никога.

Собственик на мезонета е бизнесмен с фамилия Стоичков, текстилен бизнесмен, притежател на закъсала фирма. Той е натрупал дългове към банка, която е запорирала и дяловете в дружеството му, а сега вади на публична продан и имуществото на Стоичков.

