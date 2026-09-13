Обявиха апетитен парцел за продан. Цената
Очаква се на другия ден да бъде обявен новият собственик
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Очаква се на другия ден да бъде обявен новият собственик
Комплексът е със спа център в Пловдивско и отново отива за продан
И то в курорт, преживял скорошно бедтвие
Публичната продан е от 1 август до 1 септември
Цената е колкото на боксониера
Много жители извън префектурата са се преместили тук, търсейки по-бавен живот
Продава се за над 2 милиона лева
Румен Гайтански сам се предаде, задържаха го за 72 часа
Ето как карнавалният град печели пари
Постройките се продават на цените на гаражи в София
Частен съдебен изпълнител пусна на търг любимата метална птица на милиардера
НАП пуска електронната услуга за предварително попълнени декларации
Две студия в хотел, разположен на морския бряг в Балчик обявиха на таен търг публичните изпълнители от данъчната дирекция във Варна, в чийто обхват е...
Суперавтомобилът Venom GT си търси купувач, съобщи сайтът Registry. Американската компания Hennessey обяви за продан колата, която през 2013 г. постав...
Хакерска организация обяви на търг цялата Руска федерация, като публикуваха на официалния руски сайт за информация за търговете. Ако желаете да придоб...
Националната агенция за приходите обяви марката ЦСКА за продан, съобщи БЛИЦ. Очаква се тя да бъде закупена на "таен търг", макар че на първо време едв...
Имоти на знаменитости в Гърция са поставени на тезгяха Имоти в Гърция на известни по цял свят знаменитости са обявени за продан от техните роднини и...
Маями. Домът на един от най-известните американски гангстери Ал Капоне в Маями Бийч, щата Флорида, е обявен за продан за сумата от 8,5 милиона долара,...
Обява за продажба на селото в нета разгневи местните
София. От столичния клуб "Брилянтин" опровергаха информацията, че заведението е обявено за продан, както "Стандарт" писа. Всъщност се продава сградата...