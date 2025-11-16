Продават апетитен хотелски комплекс, цената пада

За пореден път частен съдебен изпълнител е обявил за продан апетитен хотелски комплекс със спа център в град Баня, видя Plovdiv24.

Цената, която се търси този път, е малко на 1 млн. лева, след като преди това се търсеха 1 555 984 лева, 2 122 776 лева, а преди това 2 358 640 лева.

Балнеохотелът е с площ на двора от 8288 кв. м., като предназначението му точно е за спортно-оздравителен център. Има вписани редица тежести, показва обявлението за търга.

Апетитният имот е собственост на "СД ВИАНА“ ООД, а дружеството е дерегистрирано по ЗДДС лице към дата 23.01.2023 г.. Управител е Венелин Терзиев.

В документацията е упоменато, че все още има незавършено строителство по обекта, като за построеното до момента не са издадени документи за степен на завършеност, нито за спиране на строежа.

Срокът на търга е от 9 ноември до 9 декември., а новият собственик, ако има такъв ще бъде обявен на следващия ден.

