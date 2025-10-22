Шок! С колко поскъпнаха имотите в София

За 10-годишен период цените на жилищните имоти в България са се увеличили с близо 150%. В София този ръст е още по-изразен – надхвърля 180%. Цените в столицата почти са се утроили.

Тези данни изнесе Десислава Попова, модератор на форума "София - днес и утре", предаде БНР.

"Данните на Агенцията по вписванията показаха поредно силно тримесечие за сделките с имоти. Те са на най-високото си ниво от 2007 година насам", допълни още тя.

Застрояването на София е проблем отдавна, но след бедствията в "Елените" и Царево, се запитахме дали и в София непочистените дерета биха създали проблеми.

Главният архитект на столицата - Богдана Панайотова, разказа за няколко случая с високи над 50 метра сгради, чийто строеж е бил прекратен поради близостта им до река или друг воден източник.

"Стратегията в политиката на общината я има, но е необходимо пълно съдействие от Столичния общински съвет, както и отпускане на средства за изграждане на важните колектори. Държавата трябва да обмисли как този план, който е приела през 2009 година, е реално да бъде изпълнен".

Има възможност София да се разшири към близките села и околности, посочи главният архитект.

"Развитието ще се наложи със създаване и развитие на общ устройствен план, в който е крайно време да започне промяната и разширението. По-големият проблем е, че ние още този не сме го приложили откъм инфраструктура".

Сред проблемите са също задръстванията и паркирането.

Сегашната наредба за анализи на транспортно обслужване узаконява задръстванията, смята Богдана Панайотова. А това, което би решило проблемите, е концепция за така наречения 15-минутен град - място, където всичко, необходимо за нормален живот, е на 15-минутно пешеходно разстояние.

Архитект Жоржета Рафаилова каза, че проблемът с паркирането в столицата може да се реши с повече дисциплина.

"Не може да се разглежда отделно паркирането. То е свързано с качеството на обслужване, с възможностите, които 15-минутният град би могъл да създададе. Трябва да се помисли как системата за платено паркиране да допринася повече за реинвестиране на средствата в нови места за паркиране по по-оптимални за града начини, по-скоро с реализация на подземни и на етажни паркинги, които да осигурят комфорт и да оставят достатъчно пространства между сградите, за да могат децата да не се оглеждат непрекъснато за автомобили".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com