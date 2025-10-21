Горещо за пазара на имоти. Всички търсят тези жилища

Анализ на Arco Real Estate за третото тримесечие на 2025 г. показва, че пазарът на недвижими имоти в България продължава да демонстрира здрава активност и умерен растеж, потвърждавайки тенденцията от началото на годината. Въпреки лека корекция в столицата, общият брой сделки в страната продължи да расте, като се отчетоха 58 184 продажби, което е с близо 4% повече спрямо предходното тримесечие и със 7% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Национална картина: Устойчив растеж и строителен бум

Данните на Агенцията по вписванията, цитирани в анализа, ясно показват устойчив възходящ тренд. Активността през първите девет месеца на годината е значително по-висока, като само за третото тримесечие сделките са със 29% над тези от първото тримесечие на 2025 г.

Този растеж се подкрепя и от данните на Националния статистически институт (НСИ) за строителния сектор. През юли и август строителната продукция отчита стабилен ръст между 5.9% и 6.1% на годишна база. Най-значителен принос за този растеж имат специализираните строителни дейности, които през август са се увеличили с 8.6% спрямо август 2024 г.

Жилищното строителство е в подем, като през третото тримесечие в страната са въведени в експлоатация 1256 нови жилищни сгради, съдържащи общо 6001 нови жилища. Средната жилищна площ на едно ново жилище е 63.3 кв. м, като най-търсените типове са двустайните (2566 бр.), следвани от тристайните (1848 бр.).

Регионален преглед: Корекция в столицата, растеж в Пловдив и Варна

Пазарът развива различни динамики в големите градове:

София: След силно второ тримесечие, столицата отчете очаквана корекция. Броят на сделките намалява с около 13% до 9 238. Въпреки това, това равнище остава високо спрямо началото на годината, което говори за стабилизиране, а не за спад на активността.

Пловдив: Градът продължава да е най-динамичният пазар, отчитайки ръст от 6.2% при сделките (4408), подкрепен от стабилно търсене и активно ново строителство.

Варна: Пазарът във Варна също расте, с 4.5% повече сделки (3870) спрямо предходното тримесечие.

Бургас: Бургас остава модел на стабилност, като броят на сделките през третото тримесечие (2389) е почти идентичен на този от второто (2388).

Търсенето и предлагането: Фокус върху функционалните жилища

Според данни на Arco Real Estate, търсенето продължава да се концентрира върху двустайни и тристайни апартаменти, като купувачите са насочени към жилища с добро съотношение цена-качество, информира pariteni.bg. В София ценовите диапазони се запазват: около 2 000–2 300 €/кв.м. за двустайни и 1 900–2 200 €/кв.м. за тристайни, като в централните и престижни квартали цените са по-високи.

Предлагането обаче остава ограничено, особено при завършените и готови за нанасяне имоти, които се продават изключително бързо. Този дефицит, в комбинация с поддържаната висока активност на купувачите, действа като стабилизиращ фактор за цените.

Пловдив и ваканционните имоти запазват позициите си

Анализът потвърждава, че пазарът в Пловдив запазва своята динамика, като ценовите нива там се движат в диапазона 1 500 – 1 900 €/кв.м., правейки града атрактивна алтернатива.

Пазарът на ваканционни имоти през лятния сезон остава стабилен. Интересът към морските и планинските курорти се поддържа, като ценовите нива в Созопол, Свети Влас, Слънчев бряг и Банско не показват съществени промени спрямо предходното тримесечие.

Перспективи

Очакванията на Arco Real Estate до края на 2025 г. са пазарът да запази текущата си стабилна динамика. Продължаващата активност на купувачите, балансираната структура на търсенето и ограниченото предлагане на готови имоти създават предпоставки за устойчиво развитие в четвъртото тримесечие.

