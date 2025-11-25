Бурният строителен растеж поставя Пловдив пред София

Пловдив затвърждава позицията си като един от най-бързо развиващите се градове в България, като според последните данни на НСИ стои на върха по строителна активност. Само през третото тримесечие на 2025 г. в града са издадени 442 разрешителни за нови жилищни сгради, което представлява увеличение от близо 12% спрямо предходните три месеца. В рамките на тези проекти се планират 3744 жилища, или 34% повече спрямо периода преди това - ръст, който не се наблюдава в нито една друга област в страната.

Пловдив се откъсва напред като строителен център

В същия период Пловдив регистрира и изключително висока активност по започнато строителство на 287 нови жилищни сгради, което го поставя не само пред София, но и пред традиционно силните пазари във Варна и Бургас. Този подем не е случаен. Комбинацията от високо търсене, добра инфраструктурна перспектива, потенциал за разширяване и най-вече ефективни административни процеси създава условия, които привличат все повече местни и външни инвеститори.

Администрацията се превръща в решаващ фактор

Много често успехът на строителния сектор се свързва с икономически или демографски фактори, но в случая с Пловдив важна роля играе още един компонент – гладката и предвидима административна процедура.

„Процедурите за ПУП, разрешителни за строеж и въвеждане в експлоатация в Пловдив са значително по-ефективни. Това съкращава времето за реализиране на проект и прави пазара изключително благоприятен за инвеститорите“, каза Станимир Раев, мениджър в брокерска агенция Нов Дом 1.

Когато процесите са по-бързи, проектите се реализират по-бързо, капиталът се върти по-динамично, а инвеститорите имат повече увереност да планират бъдещи мащаби. Това поставя Пловдив в конкурентна позиция спрямо други големи градове, където подобни процедури често се бавят.

Ръстът следва капитала и движението на хората

Строителният ръст е директно свързан и с промяната в профила на купувачите и инвеститорите. Докато преди години пазарът беше доминиран от местни жители, днес тенденцията е различна - търсенето идва от по-широк регион.

„Много хора от околните градове предпочитат да инвестират именно в Пловдив - по-голям, икономически активен център, където цените все още са привлекателни“, каза Раев.

„Все по-голям дял заемат външни инвеститори. Когато населението се концентрира в четирите големи града: София, Пловдив, Варна и Бургас, капиталът следва тази концентрация“, допълни той.

Пазарът предлага много строежи, но малко готови жилища

Интересно противоречие се наблюдава в пловдивския пазар: огромен ръст на имоти „в строеж“, но има и сериозен недостиг на качествени, почти готови или завършени жилища.

„Пазарът е пренаситен откъм имоти в строеж, но има сериозен недостиг на качествени имоти след Акт 14. Точно това пренасищане прави пазара здравословен, защото цените остават атрактивни и достъпни, както за хората от града, така и за тези от околността“, каза още Раев.

Плавни цени и инвестиционни покупки „на зелено“

Пловдив продължава да предлага предвидимост по отношение на цените. Увеличения има, но те са умерени - знак за зрял и балансиран пазар. Това от своя страна поддържа силен интерес към покупка „на зелено“.

„Разликата в цената между покупка „на зелено” и готов имот става все по-осезаема и все повече хора с 10-15 хиляди евро капитал могат да влязат в ролята на инвеститори“, подчерта Раев.

Според наблюденията му през 2025 г. почти всеки се превръща в инвеститор. Когато има схеми тип 20% плащане при предварителен договор и 80% при въвеждане в експлоатация, това отваря вратата за хора, които разполагат с 10–15 000 евро и търсят бърза възможност да вложат капитала си. Това естествено поддържа интереса към ранните етапи на строителството.

Южните квартали и Смирненски - посоките на растеж

Погледът към 2026 г. очертава ясно кои квартали ще се превърнат в центрове на бъдещия растеж. Южните райони Остромила и Беломорски остават безспорни лидери.

„Те предлагат пространство, въздух, нова инфраструктура и огромен нереализиран потенциал“, коментира Раев.

Паралелно с тях, квартал Христо Смирненски продължава да бъде една от най-утвърдените и стабилно развиващи се локации, предпочитана и от купувачи, и от инвеститори.

Рекордният ръст в разрешителните, високата активност в строителството, силното външно търсене и ясните трендове за нови квартали на бъдещето поставят Пловдив в много силна позиция. Градът не просто расте – той се трансформира, привличайки все по-разнообразен капитал и създавайки условия за устойчиво развитие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com