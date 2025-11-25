Бурният строителен растеж поставя Пловдив пред София

Пловдив затвърждава позицията си като един от най-бързо развиващите се градове в България, като според последните данни на НСИ стои на върха по строителна активност. Само през третото тримесечие на 2025 г. в града са издадени 442 разрешителни за нови жилищни сгради, което представлява увеличение от близо 12% спрямо предходните три месеца. В рамките на тези проекти се планират 3744 жилища, или 34% повече спрямо периода преди това - ръст, който не се наблюдава в нито една друга област в страната.
Пловдив се откъсва напред като строителен център
В същия период Пловдив регистрира и изключително висока активност по започнато строителство на 287 нови жилищни сгради, което го поставя не само пред София, но и пред традиционно силните пазари във Варна и Бургас. Този подем не е случаен. Комбинацията от високо търсене, добра инфраструктурна перспектива, потенциал за разширяване и най-вече ефективни административни процеси създава условия, които привличат все повече местни и външни инвеститори.
Администрацията се превръща в решаващ фактор
Много често успехът на строителния сектор се свързва с икономически или демографски фактори, но в случая с Пловдив важна роля играе още един компонент – гладката и предвидима административна процедура.
„Процедурите за ПУП, разрешителни за строеж и въвеждане в експлоатация в Пловдив са значително по-ефективни. Това съкращава времето за реализиране на проект и прави пазара изключително благоприятен за инвеститорите“, каза Станимир Раев, мениджър в брокерска агенция Нов Дом 1.
Когато процесите са по-бързи, проектите се реализират по-бързо, капиталът се върти по-динамично, а инвеститорите имат повече увереност да планират бъдещи мащаби. Това поставя Пловдив в конкурентна позиция спрямо други големи градове, където подобни процедури често се бавят.
Ръстът следва капитала и движението на хората
Строителният ръст е директно свързан и с промяната в профила на купувачите и инвеститорите. Докато преди години пазарът беше доминиран от местни жители, днес тенденцията е различна - търсенето идва от по-широк регион.
„Много хора от околните градове предпочитат да инвестират именно в Пловдив - по-голям, икономически активен център, където цените все още са привлекателни“, каза Раев.
„Все по-голям дял заемат външни инвеститори. Когато населението се концентрира в четирите големи града: София, Пловдив, Варна и Бургас, капиталът следва тази концентрация“, допълни той.
Пазарът предлага много строежи, но малко готови жилища
Интересно противоречие се наблюдава в пловдивския пазар: огромен ръст на имоти „в строеж“, но има и сериозен недостиг на качествени, почти готови или завършени жилища.
„Пазарът е пренаситен откъм имоти в строеж, но има сериозен недостиг на качествени имоти след Акт 14. Точно това пренасищане прави пазара здравословен, защото цените остават атрактивни и достъпни, както за хората от града, така и за тези от околността“, каза още Раев.
Плавни цени и инвестиционни покупки „на зелено“
Пловдив продължава да предлага предвидимост по отношение на цените. Увеличения има, но те са умерени - знак за зрял и балансиран пазар. Това от своя страна поддържа силен интерес към покупка „на зелено“.
„Разликата в цената между покупка „на зелено” и готов имот става все по-осезаема и все повече хора с 10-15 хиляди евро капитал могат да влязат в ролята на инвеститори“, подчерта Раев.
Според наблюденията му през 2025 г. почти всеки се превръща в инвеститор. Когато има схеми тип 20% плащане при предварителен договор и 80% при въвеждане в експлоатация, това отваря вратата за хора, които разполагат с 10–15 000 евро и търсят бърза възможност да вложат капитала си. Това естествено поддържа интереса към ранните етапи на строителството.
Южните квартали и Смирненски - посоките на растеж
Погледът към 2026 г. очертава ясно кои квартали ще се превърнат в центрове на бъдещия растеж. Южните райони Остромила и Беломорски остават безспорни лидери.
„Те предлагат пространство, въздух, нова инфраструктура и огромен нереализиран потенциал“, коментира Раев.
Паралелно с тях, квартал Христо Смирненски продължава да бъде една от най-утвърдените и стабилно развиващи се локации, предпочитана и от купувачи, и от инвеститори.
Рекордният ръст в разрешителните, високата активност в строителството, силното външно търсене и ясните трендове за нови квартали на бъдещето поставят Пловдив в много силна позиция. Градът не просто расте – той се трансформира, привличайки все по-разнообразен капитал и създавайки условия за устойчиво развитие.
