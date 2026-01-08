Имотният пазар през 2026 г. - охлаждане без срив и без балон

През 2026 г. имотният пазар в България се очаква да навлезе в по-спокоен етап, но без застой и без спад на цените. Това заяви пред БНР Александър Бочев от Националното сдружение „Недвижими имоти“, като подчерта, че след години на силен ръст пазарът започва да се нормализира, без да се стига до драматични обрати.

По думите му 2025 г. се очертава като пикова по отношение на поскъпването, но не с рязка разлика спрямо предходните години. Прогнозите както за 2026 г., така и за 2027 г. са за по-умерено покачване на цените в диапазона между 5 и 10 процента. „Най-вероятно ще продължи поскъпването, но с далеч по-спокойни темпове през следващите 2-3 години“, уточни Бочев.

Сделките намаляват, но пазарът не е прегрял

По данни на сдружението вписаните сделки на национално ниво през изминалата година са били около 212 000. За сравнение, през 2021 г. те са достигали близо 250 000, а в пиковия период 2007-2008 г. – около 300 000 сделки. Според Бочев тези числа ясно показват, че в момента няма свръхактивност на пазара. „Да се говори за балон при това реално търсене на имоти не е основателно“, категоричен е той.

Инвестиции, но и реални жилищни нужди

Демографският фактор остава водещ за имотния пазар, отбеляза експертът. Въпреки че през последните години, на фона на сериозното поскъпване – особено в големите градове, където цените са нараснали с 90-95 процента – много хора купуват имоти с инвестиционна цел, покупките за собствено живеене продължават да преобладават.

Къщи, дворчета и живот извън апартамента

Повишеното търсене на къщи около големите градове, започнало по време на ковид кризата, се запазва и днес. Все по-осезаема е и тенденцията към покупка на имоти на приземни етажи с малки дворчета – сегмент, който преди пандемията е бил почти непродаваем. „Хората искат пространство, искат зелено и място, където да излязат да изпият едно кафе навън“, обясни Бочев.

Съвет към купувачите

Експертът препоръчва на хората, които обмислят покупка на жилище, да не се водят сляпо от общите пазарни тенденции. Според него най-важният момент за покупка е този, в който човек е реално готов – финансово и житейски – а не когато пазарът изглежда „подходящ“ на хартия.

