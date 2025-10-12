Брокери: Досега се търсеха жилища, а сега…

България заема второ място в Европейския съюз по ръст на цените на жилищата през второто тримесечие на 2025 година.

Имотите у нас са поскъпнали с 15,5% спрямо същия период на миналата година, сочат данните на Евростат.

Пред България е само Португалия с ръст от 17,2%, а на трето място е Унгария с 15,1%.

Средната цена на квадратен метър в София вече достига около 2 100 евро, докато в останалата част на страната се движи около 1 300 евро.

Въпреки рязкото поскъпване, столицата все още остава една от най-достъпните европейски столици за закупуване на недвижим имот.

Единствената държава в ЕС, в която се отчита спад на цените на годишна база, е Финландия с понижение от 1,3%.

Засилено търсене на пазара

Специалистите в имотния пазар потвърждават нарастващия интерес както към покупки, така и към продажби. "През последните години наблюдаваме по-голям интерес за покупка, а сега се засилва и търсенето за продажби", обяснява имотен брокер.

Прогнозите показват, че ръстът на цените ще продължи. Очакванията са националното увеличение на цените на имотите да достигне между 17% и 18% до края на годината.

Подходящият момент за сделка

Експертите съветват онези, които имат реална нужда от покупка или продажба, да не отлагат решенията си.

"Най-подходящият момент за покупка или продажба е тогава, когато имате реална нужда. Ако се подвеждате по тълпата, рискувате да направите грешка", предупреждава брокерът Александър Бочев.

Европейски контекст

Средно за еврозоната цените на жилищата са се увеличили с 5,1% на годишна база, а за целия ЕС ръстът е 5,4%. На тримесечна база ръстът е 1,7% в еврозоната и 1,6% в ЕС.

България отчита повишение от 3,8% на тримесечна база, което й отрежда пето място в класацията. Най-силно нарастване на тримесечна база има в Португалия с 4,7%, Люксембург с 4,5% и Хърватия с 4,4%.

Франция и Белгия са единствените страни с лек спад на тримесечна база – съответно минус 0,2% и минус 0,1%.

Дългосрочна тенденция

От 2010 година до второто тримесечие на 2025 година цените на жилищата в ЕС са се повишили с 60,5%, докато наемите са нараснали с 28,8%. Нарастването на наемите е равномерно, докато при жилищата има силни колебания – бърз ръст след 2015 година, леко застой в края на 2022 година и нов подем, продължаващ вече шесто поредно тримесечие.

Спрямо 2010 година цените на жилищата в България са се увеличили със 133%, което нарежда страната сред държавите с най-голямо поскъпване в ЕС. Жилищата са поскъпнали над два пъти в общо 10 държави от ЕС.

