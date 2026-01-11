Стана ясно къде се класират българите по доходи в Германия

Последно проучване на германски икономически институт показва, че индийците получават най-високите медианни брутни заплати сред всички мигрантски общности в Германия. Данните сочат месечен доход от 5393 евро, което е значително над средната заплата на германските работници. Изследването разкрива ясно изразено неравенство между различните групи чужденци на пазара на труда, предаде Нова телевизия.

Кой печели най-много и защо

Според анализа на германски икономически институт успехът на индийците е пряко свързан със силното им присъствие в добре платени сфери като информационните технологии, науката, инженерството и математиката. Именно тези сектори осигуряват високи възнаграждения и стабилна реализация. За сравнение медианната заплата на германските служители е 4177 евро, което поставя индийските мигранти на водеща позиция не само сред чужденците, но и спрямо местното население. През последното десетилетие броят на индийците в Германия се е увеличил почти девет пъти и вече достига около 32 800 души.

Личният избор и културата на развитие

Асим Мансури, IT специалист в телекомуникационна компания, обяснява, че решението му да се установи в Германия е било продиктувано от дългосрочни съображения. По думите му страната предлага стабилност, сигурност и перспектива за бъдещето на децата. Българката Илка Илиева, която работи в международна компания, допълва, че индийските служители се отличават със силна мотивация за непрекъснато обучение. Тя посочва, че броят на индийските студенти е нараснал петкратно, като около половината от тях планират да останат да работят в Германия и активно инвестират в допълнителни квалификации.

Къде са българите в класацията

На второ място по доходи сред мигрантите са австрийците със средна месечна заплата от 5322 евро, следвани от американци, ирландци и британци. Българите обаче остават значително по-назад с около 2681 евро месечно, почти два пъти по-малко от австрийците. Според Илиева причината се крие основно в секторите, в които работят много българи – строителство, сезонно земеделие и други по-нискоквалифицирани дейности. Допълнителен фактор е и това, че част от българите с двойно гражданство попадат в статистиката като германски граждани, което изкривява реалната картина.

