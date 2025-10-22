Ето кога колите ще започнат да се карат сами

Списъкът с автомобилно оборудване става все по-дълъг и по-дълъг, главно заради системите за подпомагане на водача, наложени от разпоредбите на ЕС. Автомобилите разполагат с камери, лидари и радарни сензори, благодарение на които могат самостоятелно да поддържат не само зададената скорост, но и позицията си в лентата или разстоянието от превозното средство отпред.

Развитието на компютърните системи и алгоритмите за изкуствен интелект е толкова интензивно, че нищо не пречи на създаването на напълно автономни автомобили.

Кога ще спрем да шофираме сами?

Ето защо не е изненадващо, че в проучване, проведено от аналитичната компания KPMG, цели 87 процента от анкетираните представители на автомобилната индустрия отговориха, че автономното шофиране ще се превърне в стандарт до 2030.

Според авторите на Global Automotive Executive Survey трансформацията на автомобилния сектор надхвърля традиционната технологична и бизнес рамка, пише "Аутомедия". Електрификацията, дигитализацията и новите модели на собственост променят цялата верига на стойността в индустрията – от достъпа до суровини до дизайна на превозните средства и взаимодействието с клиентите.

Според доклада на KPMG пазарът на автономни автомобили ще расте с 23% годишно между 2025 и 2030, достигайки стойност от 122 милиарда долара за пет години.

Не само, че няма да караме коли – няма и да ги притежаваме

Респондентите също така заявиха, че ще се наблюдава отклонение от традиционно разбираното притежание на автомобил. 78% от анкетираните вярват, че абонаментният модел, т.е. наемането на кола, ще доминира. С други думи, клиентът ще стане потребител, а не собственик на автомобила. Това означава, че той ще плаща месечна вноска и след края на договора колата ще бъде върната на действителния собственик - производителя или финансова институция, като банка или лизингова компания.

Автомобилната индустрия ще става все по-зависима

Освен това 91 % от анкетираната промишленост посочват, че до 2030 автомобилната промишленост ще бъде много по-зависима от сътрудничеството с други сектори, особено в области като технологията на батериите, облачната инфраструктура или изкуствения интелект. В същото време 77% от компаниите смятат, че съюзите и партньорствата са от решаващо значение за по-нататъшния растеж на бизнеса.

KPMG, която изготви доклада "Global Automotive Executive Survey", е глобална организация от независими компании, предоставящи одиторски, данъчни консултации и бизнес консултантски услуги. Тя оперира в 142 държави.

