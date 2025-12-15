Обрат с бензиновите и дизелови коли! Решението на шофьорите

Потребителите, които се готвят за покупка на кола, спират да мислят за нов електрически автомобил и се връщат към превозни средства с вътрешно горене. Тези данни идват от последния доклад на аналитичната компания Ernst & Young, наречен EY Mobility Consumer Index.

Докладът показва, че над 50 процента от хората, които планират да купят нов лек автомобил през следващите две години, ще изберат кола с двигател с вътрешно горене. Това е 13 процентни пункта повече от преди година. За сравнение, за първи път от много години интересът към покупка на нов електрически автомобил забележимо намалява, пише "Аутомедия".

Само 14 процента от анкетираните са за закупуването на електрически автомобил, което означава намаляване на интереса на купувачите с рекордни 10 процентни пункта. А 16 процента от купувачите (минус 5 процентни пункта) обмислят да закупят хибриден автомобил в близко бъдеще.

Според проучването на EY, потенциалното търсене на автомобили с вътрешно горене се е увеличило с 12 процентни пункта в Америка, с 11 процентни пункта в Европа и с 10 процентни пункта в Азиатско-тихоокеанския регион.

Шофьорите се връщат към автомобили с горене

Експертите на EY отбелязват, че възможните решения за покупка се влияят, например, от напреженията на международната сцена и отстъпването от програмите за подкрепа при закупуване на електрически автомобили в ЕС и САЩ. И в двата случая електричеството напоследък се превърна в ос на политически и идеологически спорове, което не ги направи популярни.

„Виждаме и по-прагматична, по-малко идеологическа политическа дискусия. Политиците се връщат към подход, базиран на факти, позволявайки на пазара да прави това, което умее най-добре - да идентифицира правилните решения за различни клиенти’’, посочват авторите на доклада.

Може да се предположи, че потенциалните купувачи сега внимателно следят действията на властите, като отмяната на данъчните облекчения или промяната на целите за емисии в САЩ, или обявената ревизия на плановете на Европейския съюз за преразглеждане на забраната за регистрация на автомобили с вътрешно горене в ЕС през 2035.

Проблемът на електромобилите в пробега и цената на смяната на батерията

Според авторите на доклада основната пречка, която пречи на купувачите да закупят електрически автомобил, остава страхът от твърде малък пробег, който е посочен от до 29 процента от анкетираните. 28 процента от анкетираните подчертаха липсата на инфраструктура за зареждане и високата цена на подмяната на батериите.

Резултатите от изследването за предпочитанията на купувачите в контекста на способността на производителите да управляват автономно шофиране са интересни. До шест от десет потенциални купувачи казват, че се чувстват комфортно с по-ниско ниво на автоматизация. Само 26 процента от купувачите се чувстват комфортно да използват третото ниво или по-високо на автоматизацията, което означава възможност да шофират автономно при определени условия (например по магистралата).

За сравнение, до 60 процента от потенциалните купувачи се страхуват от риска от катастрофа, 51 процента от скъпа повреда и 50 процента от широко разбраната "загуба на контрол" върху собственото си превозно средство.

Шофьорите не искат автономни коли?

Резултатите може да означават, че въпреки напредналите системи за безопасност и бързото развитие на технологиите за поддръжка на водача, все още има много място за по-прости и, следователно, по-евтини автомобили на световните пазари.

От друга страна, шофьорите все повече се убеждават в новите технологии, което може да се види например в резултатите от изследвания на търговските канали. Въпреки че 4 от 10 купувачи предпочитат да се срещнат лично с дилър преди да купят автомобил, дори наскоро 61 процента от анкетираните са отговорили по подобен начин през 2024.

