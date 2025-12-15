Туризмът в Германия буксува. 2 причини

Германия продължава да изпитва трудности като туристическа дестинация и показателите остават далеч от тези - преди пандемията..

Хотелите с повече от 10 легла са отчетли общо 433,5 милиона нощувки до края на октомври, което представлява минимален ръст от 0,1% спрямо същия период на миналата година, сочат данни на Федералната статистическа служба „Дестатис“.

Вътрешният туризъм продължава да е двигател на растежа, с 362 милиона нощувки – увеличение от 0,6% на годишна база. В същото време нощувките на чуждестранни гости намаляват с 2,3% до 71,5 милиона. Октомврийските резервации показват обаче положителна тенденция и при двете групи туристи.

Берлин се отличава с по-слаби резултати и тази година няма да достигне важния праг от 30 милиона нощувки. Бурхард Кикер, ръководител на туристическата компания „Посети Берлин“, обяснява, че градът е регистрирал по-малко посещения в сравнение с 2024 г., когато нощувките са били 30,6 милиона.

В провинция Берлин-Бранденбург до края на октомври са отчетени 24,8 милиона нощувки – с 4,1% по-малко спрямо същия период на предходната година. Кикер свързва забавянето с потребителските нагласи в Германия и Европа и с липсата на икономическо оживление.

Данните за летище „Берлин-Бранденбург“ показват, че пътникопотокът остава с около 30% под нивата отпреди пандемията, а туристическият сектор в града – с около 9% под тях, съобщи БТА

