За първи път! Автомобилен гигант прави невиждани съкращения

Германският автомобилен гигант Volkswagen предприе сериозни зъкращения и затваряне на заводи.

Той ще затвори свой производствен завод в Германия във вторник за първи път в 88-годишната си история, предава Anadolu Agency.

През 2024 г. Volkswagen се споразумя със съвета на работниците и синдикатите да съкрати 35 000 души и да намали капацитета си в Германия в отговор на конкуренцията от китайските производители, намаляващото търсене на европейския пазар и по-бавното от очакваното приемане на електрически превозни средства.

Като част от споразумението, производството на автомобили на Volkswagen в Дрезден, столицата на източногерманската провинция Саксония, трябваше да бъде прекратено до края на тази година.

Фирмата ще спре производството на автомобили в завода си в Дрезден във вторник, което е първият път в 88-годишната ѝ история, в който компанията затваря производствено съоръжение в Германия.

Затварянето на завода в Дрезден идва, след като Volkswagen изпита проблеми с паричния поток поради слабите продажби в Китай, намаляващото търсене в Европа и натиска върху продажбите за САЩ от митата. Компанията трябва да финансира инвестиции от приблизително 160 милиарда евро през следващите пет години.

Фабриката на Volkswagen в Дрезден е произвела по-малко от 200 000 автомобила, откакто започна производството си през 2002 г. Компанията позиционира завода в Дрезден като флагман, демонстриращ възможностите на компанията по това време. Първоначално там се произвеждат Phaeton, а по-късно ID.3. Нито един от моделите обаче не допринася за успеха на Volkswagen.

Затварянето на тази фабрика беше възприето като малка стъпка от Volkswagen за оцеляване на фона на ожесточена конкуренция от Китай, американски мита, прекомерна бюрокрация в Германия, високи разходи за енергия, обширни права на служителите и безпрецедентна вътрешна бюрокрация.

