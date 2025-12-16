Рекордна година за летището в София! 8-милионният пътник кацна с България Еър

На 16 декември 2025 г. летище „Васил Левски“-София отбеляза важен момент в годината си, като посрещна 8-милионния пътник за 2025 г. Юбилейният пътник пристигна с редовния полет FB 450 на България Еър от Рим, кацнал на Терминал 2 в 12:15 часа. Събитието бе отбелязано с празнична церемония и обща награда от летището и националния превозвач.

На Терминал 2 изненадата се падна на Валери Тренчева, която пътуваше от Италия към България заедно със своя домашен любимец. Тя бе посрещната с празнична атмосфера, конфети и изпълнения на детската вокална група „Пим-Пам“, които внесоха допълнително настроение в церемонията за 8 000 000 пътник.

Събитието се проведе в присъствието на изпълнителния директор на летището Хесус Кабайеро, който направи символична аналогия между една от песните на вокалната група – „Нека бъде светлина“, и визията за бъдещето на летище „Васил Левски“ – София. Посланието му беше за още по-светло развитие, по-добра свързаност и по-висок стандарт на обслужване.

От името на България Еър към юбилейния пътник и гостите се обърна председателят на Съвета на директорите на авиокомпанията Христо Тодоров, който подчерта доброто сътрудничество между националния превозвач и летището. Той отбеляза, че за България Еър е важно да участва в подобни ключови моменти и да ги отбелязва съвместно с летището, като част от общата работа за развитие на авиацията в страната.

Изпълнителният директор на СОФ Кънект и председателят на Съвета на директорите на България Еър връчиха на Валери Тренчева обща награда от летището и превозвача. Тя представлява ваучер за безплатно пътуване за двама пътници по избран маршрут от редовните линии на България Еър, с включен регистриран багаж. Ваучерът е валиден за една година и може да се ползва до 16 декември 2026 г.

С общата си инициатива СОФ Кънект и България Еър отчетоха не само впечатляващия годишен резултат, но и ролята на пътниците, които избират да пътуват с националния авиопревозвач. Двете компании поставиха акцент върху грижата за пътниците и успешното развитие на авиационния сектор в България, като дадоха заявка за още по-добър петзвезден продукт с бъдещото изграждане на Терминал 3.

