Енергиен шок! Петролът скочи рязко заради риск от срив в доставките

Цените на петрола рязко обърнаха посоката и скочиха с над 4%, изтривайки напълно спада от предходната сесия. Пазарите реагират нервно на засилващия се риск от прекъсване на доставките през Ормузкия проток - артерия, през която минава близо една пета от световния петрол и втечнен газ.

Ормуз - тясното гърло на световната енергия

Фючърсите на Брент достигнаха 104,64 долара за барел, а американският лек суров петрол се изкачи до 97,37 долара. Ръстът идва след кратко успокоение на пазарите, когато част от танкерите успяха да преминат през пролива, но напрежението остава високо.

Конфликтът между САЩ, Израел и Иран вече трета седмица държи региона в постоянна несигурност, а всяка нова ескалация поставя под въпрос свободното движение на енергийни ресурси. „Достатъчен е само един инцидент с танкер, за да се възпламени ситуацията“, предупреждава пазарният анализатор Тони Сикамор от IG.

Дронове, пожари и липсващи съюзници

Допълнително напрежение внесе и пожарът в петролната зона на Фуджейра след атака с дрон - сигнал, че инфраструктурата също е под прицел. Паралелно с това отказът на част от съюзниците на САЩ да изпратят военноморски сили за ескорт на танкерите предизвика остри реакции от Доналд Тръмп, който обвини партньорите в липса на подкрепа.

Пазарите вече калкулират риска от по-дълбока криза, като анализаторите посочват, че ключовият въпрос е не дали, а колко сериозно ще бъдат засегнати доставките в региона.

Срив в производството и скок на цените

Картината се усложнява допълнително от намаления добив в Обединените арабски емирства, където производството е съкратено с над половина заради транспортните ограничения. В същото време цените на близкоизточния петрол достигат рекордни нива, превръщайки се в най-скъпите на глобалния пазар.

Иран също внася нов елемент на напрежение, като настоява за освобождаване на задържани танкери в рамките на преговори за безопасността на корабоплаването.

Светът търси спасение от нов ценови шок

Международната агенция за енергията вече призова за увеличаване на предлагането, включително чрез допълнително използване на стратегическите резерви. Въпреки това ефектът от подобни мерки остава ограничен на фона на растящите рискове.

Ситуацията остава силно зависима от развитието на конфликта, като Израел вече заяви, че разполага с план за поне още три седмици военни действия. Това означава, че нестабилността на енергийните пазари и натискът върху цените на петролни продукти ще останат водещ фактор в краткосрочен план.

