Wizz Air с извънредни мерки заради ограниченията във въздушното пространство

Wizz Air временно преустановява полетите си от и до Израел, Дубай, Абу Даби, Аман и Саудитска Арабия до 7 март включително заради ограничения във въздушното пространство след ескалацията на ситуацията със сигурността в Близкия изток. Решението засяга текущите операции на авиокомпанията, но паралелно с това превозвачът обяви мерки за компенсиране на засегнатите пътници. Компанията работи със авиационните власти и летищните партньори, за да възстанови полетите веднага щом условията го позволят. Междувременно се увеличава капацитетът по алтернативни маршрути.

От 6 март Wizz Air планира значително разширяване на програмата си до египетския курорт Шарм ел-Шейх, при условие на регулаторно одобрение. Мярката е насочена основно към пътници, чиито пътувания от или до Израел са били нарушени от временното спиране на директните линии. Според обявените разчети Будапеща ще увеличи честотата от 3 на 10 полета седмично, Рим Фиумичино - от 11 на 18, Лондон Лутън - от 4 на 8, Милано Малпенса - от 6 на 11, а София ще стартира 3 седмични полета при досегашна липса на директна връзка.

Допълнителните честоти се разглеждат като алтернативен коридор за връзка между Израел и Европа в условията на продължаващи ограничения в региона. От компанията посочват, че целта е да се осигури максимална гъвкавост и възможност пътниците да достигнат крайните си дестинации чрез пренасочване. Wizz Air уверява, че ще продължи да предлага алтернативни решения и да подпомага клиентите си до пълното възстановяване на редовната си полетна програма.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com