Брюксел с неочаквано добра новина за България

Добра новина за страната навръх националния празник 3 март.

България е сред държавите в Европейския съюз с най-слаб месечен ръст на цените през февруари 2026 г., сочат предварителните експресни данни на Евростат. Очаква се месечната инфлация у нас да бъде 0,1%. По-нисък или сходен темп е отчетен в малък брой страни. Нулева инфлация се прогнозира за Кипър, а ръст от 0,1% – освен за България – и за Португалия и Словакия.

На годишна база инфлацията в България се очаква да се забави до 2,0% през февруари при 2,3% през януари.

За сравнение, месечният ръст на цените достига 0,9% в Литва, 0,8% в Австрия и Франция и 0,7% в Ирландия. В Германия и Испания инфлацията е 0,4%, а в Италия – 0,6%, пише frognews.bg.

В еврозоната като цяло годишната инфлация се очаква да се повиши до 1,9% през февруари при 1,7% месец по-рано. Отрицателният принос на енергийните цени отслабва, а по-важното е, че основната инфлация – без енергия и храни – се ускорява от 2,2% до 2,4%.

Най-висок годишен ръст се прогнозира при услугите – 3,4%. Следват храните, алкохолът и тютюнът с 2,6%, неенергийните промишлени стоки с 0,7%, докато при енергията се отчита спад от 3,2%.

Анализатори от ING отбелязват, че ускорението при услугите и промишлените стоки показва, че инфлационният натиск не е напълно овладян още преди началото на конфликта в Близкия изток. Според тях перспективите стават по-несигурни заради войната в региона, която води до сътресения в енергийните доставки и поскъпване на суровините. Еврозоната остава уязвима заради нарасналата зависимост от втечнен природен газ, чиито цени се повишиха рязко на световните пазари.

Главният икономист на ING за Нидерландия Берд Колийн посочва, че ако конфликтът продължи няколко седмици, инфлацията може да се задържи около 2%. При по-продължителни и сериозни смущения в енергийните доставки ефектът върху цените и икономическия растеж ще бъде по-силен.

Главният икономист на Европейската централна банка, Филип Лейн, предупреди, че при настоящата обстановка е възможно ново повишение на инфлацията. От ЕЦБ заявяват, че ще следят внимателно развитието на процесите, като се има предвид силният ценови шок през 2021–2022 г. и фактът, че основната инфлация остава над целта.

Според анализаторите на ING обаче при висока несигурност около конфликта не се очаква централната банка да реагира прибързано на краткосрочни колебания в цените на енергията.

