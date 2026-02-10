Wizz Air влиза в битката за директните резервации с WIZZ Link

Wizz Air обяви старта на WIZZ Link – нова дигитална платформа, разработена в партньорство с технологичната компания Dohop. Услугата позволява на пътниците да резервират пътуване с няколко полета в рамките на една трансакция, като отваря близо 8000 нови комбинации от маршрути в мрежата на авиокомпанията.

Стартът на новата платформа е ключов етап в усилията на Wizz Air да направи нискотарифните пътувания между различни градове по-лесни и достъпни. Новата услуга е създадена в отговор на реалното поведение на пътуващите в Европа, които често комбинират няколко полета, за да достигнат крайната си дестинация – например Лондон-Будапеща-Абу Даби.

По-малко време, повече контрол

До момента подобни маршрути изискваха отделно търсене и закупуване на билети чрез различни резервации, сравняване на разписания и условия за багаж и тарифи. Проучванията показват, че пътниците прекарват средно до пет часа в организиране на едно комбинирано пътуване. Това увеличава риска от грешки и често насочва клиентите към онлайн агрегатори, при които при проблем липсва директна подкрепа от авиокомпанията.

С WIZZ Link пътуващите вече могат да резервират полети със самостоятелно прекачване до близо 8000 нови комбинации от дестинации чрез wizzlink.wizzair.com. Услугата обхваща ключови начални точки като Будапеща, Рим, Лондон, Варшава и Тирана.

Пътниците могат да организират своето пътуване с няколко полета в една резервация, което разширява обхвата и гъвкавостта на Wizz Air. Това позволява закупуване на места, качване на борда с приоритет, храна и други допълнителни услуги за всички полети в резервацията.

Технология и застрахователна защита

Платформата използва технологията RetailConnect на Dohop, която позволява на Wizz Air да създава и управлява свои гъвкави трансфери, запазвайки пълен контрол върху ценообразуването, разпределението и клиентското преживяване.

Пътниците, които резервират чрез WIZZ Link, могат да се възползват и от ConnectSure – застрахователна услуга, която осигурява съдействие при закъснения, анулации или изпуснати полети и гарантира спокойствие по време на цялото пътуване.

Стратегия за директни продажби и растеж

„Онлайн туристическите агенции продължават да заемат значителен дял от онлайн пазара – днес над една трета от пътуващите резервират полети чрез тях. В същото време маршрутите с прекачване вече представляват значителна част от трафика и се очаква да достигнат двуцифрен процент от всички резервации“, заяви Майкъл Делехант, главен търговски и оперативен директор на Wizz Air.

„WIZZ Link ни помага да задържим тези продажби в нашата екосистема, повишавайки дела на директните резервации и броя полети на пътник. За самите клиенти услугата предлага допълнително удобство и избор, обединяващи широкото мрежово покритие на Wizz Air в рамките на една обща резервация“, посочи той.

„WIZZ Link е важна стъпка напред както за ангажиментите ни по програмата Customer First Compass, така и за дългосрочния растеж на компанията. Стартирането на WIZZ Link отбелязва ключов момент в нашата стратегия да направим въздушния транспорт още по-достъпен, свързан и ориентиран към клиентите“, допълни Делехант.

Ролята на Dohop и новата свързаност

Партньорството с Dohop подкрепя стремежа на Wizz Air към разширяване на мрежата чрез нови дигитални възможности. Технологията на компанията поддържа решения за свързано пътуване за над 100 авиокомпании по целия свят, позволявайки нови форми на свързаност, които допълват традиционните партньорства и намаляват сложността на стандартните методи.

„WIZZ Link демонстрира как нискотарифните превозвачи могат да използват алтернативна технология, за да разширят мрежата си ефективно“, заяви Хю Айткен, главен оперативен директор на Dohop.

„Горди сме да подкрепим Wizz Air в тази важна стъпка в опростяването на пътуванията в Европа, създавайки нови възможности и подобрявайки преживяването на пътниците, като същевременно поддържаме процеса лесен и икономически ефективен за авиокомпанията“, допълни той.

Стартирането на WIZZ Link засилва позицията на Wizz Air като един от водещите ултра-нискотарифни превозвачи в Европа и съответства на стратегията на компанията за внедряване на технологии, които подобряват свързаността, оперативната ефективност и удовлетвореността на клиентите.

